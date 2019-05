‘Jij’ is nieuwe single van zanger Storm: “Mijn vader is de bezieler van de LSP-band en drumde bij Johan Verminnen, ik ben met muziek opgegroeid” Rutger Lievens

30 mei 2019

13u29 0 Aalst ‘Jij’, zo heet de nieuwe single van Aalstenaar David Timmermans (46), die onder de artiestennaam Storm optreedt. Zijn vader Firmin Timmermans is bekend van de LSP-band en als drummer van Johan Verminnen.

David bracht vorig jaar al het liedje ‘Neem Nu Atlantis’ uit. Nu is ‘Jij’ klaar. “Het lied werd geschreven door Jimmy Colman, zowel de muziek als de tekst. Hij liet het me horen en ik was meteen verkocht. De keuze voor Nederlandstalige muziek is geen toeval. Ik ben er door mijn vader - die vroeger bij Johan Verminnen heeft gedrumd - mee opgegroeid”, zegt David. Tegenwoordig als onbekende zanger doorbreken, of gedraaid worden op de radio is niet zo eenvoudig. “Elke week krijgen ze bij de radiostations misschien 100 nieuwe nummers binnen. Je moet al een bekende kop hebben of veel geluk voor ze een nummer van jou op de radio draaien. Regionale radio’s doen geen moeite om nieuw talent te promoten.”

Het liedje Jij is te beluisteren op Youtube: