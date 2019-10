‘James Bond’-verzamelaar Frank (53) organiseert collectors meeting: “Ik woon in een ‘007’-museum” Koen Moreau

16 oktober 2019

20u33 0 Aalst Liefhebbers van James Bond moeten op zaterdag 19 oktober in zaal Patronaat in Erpe-Mere zijn. Frank Vandenbussche (53) uit Erembodegem, bezieler van de ‘James Bond Collectors and Activities Benelux’ presenteert er een deel van zijn collectie, verwelkomt er een 20-tal anders verzamelaars en de enige Belgische ‘Bond’-girl Beatrice Libert (67).

Zot van de vierentwintig ‘James Bond’-films is Frank Vandenbussche niet echt. “Uiteraard heb ik ze allemaal al meermaals gezien, maar ik blijf er niet voor thuis en vind ze ook niet direct allemaal geweldig”, vertelt hij. Toch is hij wellicht een van de grootste Vlaamse verzamelaars van spullen die verband houden met super geheim agent 007.

“Mijn echte passie is het zoeken van zeldzame spullen en het onderhandelen over de ruil of prijs”, knipoogt hij. Op die manier verzamelde Frank, nadat hij tien jaar geleden op een tweedehandssite impulsief vijf Bond-autootjes van Shell kocht, al duizenden items. “Dat gaat van de originele cassettespeler die in beeld kwam in ‘Diamonds are forever’, de Playboy uit ‘On Her Majesty’s Secret Service’, een flipperkast in het thema, tot cinemastanden en speciale batterijverpakkingen waarop Bond prijkt.”

Een originele Austin Martin uit de film was helaas onbetaalbaar. Frank Vandenbussche

Thuis staat ook nog een Austin Martin. “Niet meer rijvaardig en – wegens onbetaalbaar - ook niet uit de film. Gewoon een hebbeding.” Een prijs kleven op zijn verzameling durft hij niet. “Dat is ook niet nodig aangezien ik niks wil weg doen.” En dat levert een propvol huis op. “In elke kamer van mijn huis, ook het toilet en de badkamer, kan je Bond-spullen vinden. Ik woon eigenlijk in een museum.”

Een museum dat flink te klein is. “Ik heb veel te weinig plaats om alles te tonen. Ik schat dat 75% van mijn spullen gewoon in dozen steekt.” Toch is het bij elk nieuw spulletje feest. “Als de postbode of pakjesbezorger langs komt, lijkt het alsof het kerstmis is”, lacht Frank.

Binnenkort komen nieuwe hoogdagen aan. “In 2020 komt de nieuwste Bond, ‘No time to die’, in de zalen. Dat zal zonder twijfel aanleiding geven voor tal van ludieke knipogen naar Bond en die zijn allemaal ideaal om te verzamelen.” Daarbij kijkt Frank niet naar officiële memorabilia. “De ludieke reclames zijn niet te koop en veel moeilijker te vinden.”

James Bond is zo veel meer dan films en filmmuziek Frank Vandenbussche

Enkele van die eerder gevonden spullen en authentieke filmelementen toont Frank nu zaterdag in zaal Patronaat in de Patronaatstraat in Mere. “Ik maakte er meteen een JBCA-event van”, knipoogt hij. JBCA, wat staat voor ‘James Bond Collectors and Activities’, werd in 2015 opgericht door wijlen Thierry Steuve. “Ik bracht de Facebookcontacten voor het eerst samen en nam de organisatie van JBCA na het overlijden van Thierry over.”

Daardoor komen zaterdag, naast de enige Belgische ‘Bond’-girl Beatrice Libert, ook flink wat andere ‘James Bond’-fans uit binnen- en buitenland afgezakt naar Mere om dubbele stukken te ruilen, te kopen en te verkopen. “En die gelegenheid gebruik ik graag om iedereen die interesse heeft helemaal gratis te tonen dat James Bond veel meer is dan films en filmmuziek.” Een voorbeeldje daarvan is het Nederlandse ‘James Blond’-bier. “Als alles goed gaat sturen die 100 flesjes op. Geweldig toch.”

De 4de JBCA-meeting vindt zaterdag 19 oktober plaats van 13 tot 17 uur in zaal Patronaat, Patronaatstraat 9 in Mere (Erpe-Mere). De toegang is gratis. Meer info over JBCA op www.JBCA.be of bij Frank via 0493/63.13.69.