‘Isernogplaats?’-app van Aalsterse broers telt nu ook bezoekers op grootste markt van België Rutger Lievens

14 juli 2020

18u04 4 Aalst Op de markt van Luik, de grootste van het land, zal de ‘isernogplaats?’-app van de gebroeders Beerens worden ingezet om de bezoekers te tellen en de drukte te meten. Belangrijk, in tijden van corona. Eerder koos kustgemeente De Haan al voor de app, Luik is de eerste Waalse stad die in zee gaat met de Aalsterse broers.

De kustgemeente De Haan deed als eerste kustgemeente een beroep op de ‘isernogplaats?’-app van Filip en Kristof Beerens, twee broers uit Aalst, om te tellen hoeveel mensen er op het strand aanwezig zijn. Ondertussen maken 13 Vlaamse steden en gemeenten en één Waalse gebruik van de app om het aantal bezoekers op de wekelijkse markt te tellen. Stewards aan de in- en uitgang van een markt, kunnen snel het aantal bezoekers registeren via de app en zo weet je meteen of er te veel volk aanwezig is.

De broers Kristof en Filip Beerens zijn blij dat nu ook de eerste Waalse stad, Luik, op de kar springt. “In Luik vindt de grootste markt van het land, met 16.000 bezoekers, plaats. Dit is dus niet zomaar een markt”, klinkt het.

Artificiële Intelligentie

De broers hebben ondertussen al enkele kermissen als klant. Ook daar is er een markt voor hun oplossing. “Organisatoren moeten een evenementen-matrix invullen en mede op basis daarvan wordt beslist of een event mag doorgaan of niet. Dat geldt onder meer voor kermissen en de eerste kermissen zijn al ‘klant’ bij ons. Naast ‘crowd control’ hebben we immers ook ‘contact tracing’ in ons portfolio van oplossingen. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers in die evenementen-matrix. De overheid vraagt om gegevens te registreren zodat ze aan contact tracing kan doen”, zegt Filip.

Om het aantal vrijwilligers te beperken aan de in- en uitgangen van een strand of een markt of een kermis, zetten Filip en Kristof nu ook Artificiële Intelligentie in. “We meten met camera-tellingen de drukte, zodat er niet voortdurend vrijwilligers of medewerkers moeten aanwezig zijn op niet zo drukke momenten. Zo maken we het mogelijk om personeel uit te sparen”, zegt Filip.