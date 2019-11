‘Groot Geluk’ organiseert ‘warmste kinderfuif, warmste wandeling, warmste koers en warmste cafe’ Rutger lievens

12 november 2019

14u08 0

‘ Groot Geluk’, een gezelschap van jonge gezinnen, organiseert in het weekend van 16 en 17 november aan het Parochiaal Centrum in Herdersem een heleboel activiteiten ten voordele van Foundation Jana De Koker. Initiatiefnemers zijn het ‘Groot Geluk’, een gezelschap van jonge gezinnen die uit pure dankbaarheid de handen in elkaar slaan.

“De meesten onder ons zijn al bevriend sinds onze vroege jeugdjaren. Eerst gingen we naar elkaars trouwfeest en toen kwamen er kinderen. Onze groep werd niet alleen groter, maar ook hechter. Op een avond ontstond het idee om dat geluk te vieren met een grootschalige actie voor het goede doel. Gewoon, omdat we beseffen dat dat niet evident is. Dat dat niet voor iedereen is weggelegd”, aldus medeorganisator Veerle Lambrecht.

‘De warmste koers’

Zaterdag om 14 uur wordt het startschot gegeven voor de ‘warmste koers’. “Sportievelingen kruipen in het zadel en rijden gesponsorde kilometers. In totaal wordt er een traject van maar liefst 1200 km afgelegd. Ter plaatse weliswaar, want het gaat om de indoor variant op rollen. Wie het liever rustiger aan doet, kan op zaterdag aansluiten voor de ‘warmste wandeling’. Of je bestelt gewoon een drankje voor het goede doel, dat kan het hele weekend doorlopend in het ‘warmste cafe’”, zeggen de organisatoren. “Op zaterdag kunnen de (aller)kleinsten zich uitleven op de ‘warmste kinderfuif’. Wie zin heeft in koffie met gebak, kan zondagnamiddag aan tafel schuiven voor een heuse koffieklets.”

Foundation Jana De Koker

Zondag om 16 uur sluit het warmste weekend af met een echt slotmoment. “Dan verloten we een exclusief, romantisch dinertje en een mountainbike. We hopen dan ook al een idee te hebben van de globale opbrengst. Deze gaat integraal naar Foundation Jana De Koker”, zo vertelt mede-initiatiefnemer Frederic Vermoesen. “De Foundation zorgt ervoor dat de jonge patiëntjes zich goed voelen tijdens hun verblijf in verschillende kinderziekenhuizen, waaronder ook het ASZ. Als kinderverpleegkundige zag ik hen daar al wondermooie dingen doen. Van het voorzien van kleine prikcadeautjes voor zij die een spuitje krijgen tot het kindvriendelijk inrichten van onze spoedafdeling”, licht Veerle verder toe.

Voor een overzicht van alle activiteiten: https://www.facebook.com/events/384885922200263/

Meer informatie over het goede doel: https://www.foundationjanadekoker.be/de-foundation/