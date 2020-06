‘Groetjes uit België’: boek een verrassingsreis in eigen land Rutger Lievens

04 juni 2020

19u04 4 Aalst Astrid De Smedt uit Aalst biedt met ‘Groetjes uit België’ verrassingsreizen aan in eigen land, om zo het lokaal toerisme een boost te geven. Het coronavirus dient de toeristische sector zware klappen toe, maar deze Aalsterse onderneemster maakt van de nood een deugd.

"Het reisbureau ‘Groetjes uit België!’ is een reisorganisatie met een uniek businessplan. Ze bieden verrassingsreizen aan in België om op die manier het lokaal toerisme, de lokale economie en de horeca een boost te geven. ‘Groetjes uit België!’ zorgt voor een revolutie in de reissector door het verrassingselement op te nemen in hun programma’s en te streven naar spontaniteit en avontuur bij al hun reizigers”, zegt Astrid De Smedt, oprichtster en zaakvoerder van ‘Groetjes uit België!’

“Het is een geweldige kans om reizigers aan te moedigen om toerist te zijn in hun eigen land. ‘Groetjes uit België!’ organiseert verrassingsreizen op maat door klanten te laten kiezen hoe ze willen reizen en voor welk budget. Vervolgens wordt er een enquête ingevuld, waarin wordt gevraagd naar persoonlijke interesses. Hoe meer informatie over de klant, hoe beter we de trip kunnen samenstellen. Het doel is om de mensen de verborgen parels van België te laten ontdekken”, zegt Astrid.

67 Belgische steden

Astrid De Smedt is actief in reisorganisatie Ster Reizen en voor haar was het meteen duidelijk dat haar onderneming zichzelf opnieuw moest uitvinden met de coronacrisis. “We hoorden zoveel ontgoocheling in de stem van onze klanten van Ster Reizen, toen ze te horen kregen dat hun reis niet zal kunnen plaatsvinden. Vele klanten wensen uit angst niet meer te reizen met het vliegtuig. Daarom ben ik snel aan de slag gegaan en heb ik op 3 maanden tijd ‘Groetjes uit België!’ uitgewerkt en gelanceerd”, zegt ze. “Vanaf het moment ik met dit idee in mijn hoofd zat ben ik beginnen research doen naar het aanbod in België. Het is werkelijk onwaarschijnlijk om te ontdekken wat België te bieden heeft. Op dit moment bieden we onze verrassingsreizen aan in 67 Belgische steden en zijn we een partnership gestart met 117 hotels.”