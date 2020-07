‘Groeit licht boeven onze kop’ is mooiste foto van Aalst carnaval Rutger Lievens

05 juli 2020

10u22 0 Aalst In de Sint-Annazaal zijn - zo coronaproof mogelijk - de prijzen uitgedeeld van de fotowedstrijd an het Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval. Antoine Van Der Heyden van DAK mocht de eerste prijs overhandigen aan een Aalstenaar: Luc Wils. Voor Yvan De Boitselier was het het eerste evenement als prins carnaval.

Het is de eerste keer dat Luc Wils (64) uit Aalst foto’s instuurde voor de fotowedstrijd van het Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval en hij heeft meteen prijs met de foto getiteld ‘Groeit licht boeven onze kop’. In de Sint-Annazaal stond een tevreden winnaar. “Fotografie is een hobby, ik heb wel eens een fotografiecursus gevolgd. Het is de eerste keer dat ik deelneem aan de wedstrijd van DAK. Ik had wel vijf foto’s in gezonden en ik dacht eigenlijk dat een andere beter ging scoren. Dit is meer een statisch beeld, mijn andere beelden waren meer straatfotografie en. Het is een grote eer. Mijn zoon eindigde ook al eens in de top tien. Het zit een beetje in de familie dus.”