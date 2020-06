‘Graspop Metal Meeting’ in achtertuin in Herdersem Rutger Lievens

21 juni 2020

15u07 0 Aalst Het coronavirus nekte de 2020-editie van de Graspop Metal Meeting, maar in een achtertuin in Herdersem werd een en ander goedgemaakt. Een groep vrienden die al zo’n tien jaar afspreekt op de wei in Dessel, zette er hun eigen GMM-minifestival op poten. De vrouwen werden uit eten gestuurd.

Ter vervanging van het echte werk, voorzag Graspop Metal Meeting dit weekend een gratis virtueel festival: ‘Infected by GMM-20'. De fans konden via een livestream 18 bands aan het werk zien tijdens optredens op de voorgaande edities van Graspop.

Filip Vyverman en zijn vrienden spraken af in zijn achtertuin in Herdersem en sloegen er hun tenten op. Er werd vlees op de barbecue gelegd. Een GMM-logo sierde de weide/grasveld van de tuin. “We streamen de live-uitzending van Graspop op een groot scherm in onze tent”, zei Filip zaterdagavond. De Graspop-metalbubbel van Filip en zijn vrienden bleef ook overnachten. “Elk apart in een tent. We hebben al een foto gestuurd naar de eigenaar van ons kampeeradres in Dessel en die vindt het de max. Niet onbelangrijk detail: onze vrouwen hebben we uit eten gestuurd”, aldus Vyverman.