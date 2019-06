“Geen enkel kruispunt geschikt voor ‘vierkant groen’” Rutger Lievens

21u04 0 Aalst Sp.a’er Sam Van de Putte vroeg in de gemeenteraad van Aalst of de stad zinnens is om vierkant groen in te voeren op kruispunten. Schepen De Gucht (Open Vld) zegt dat het onderzocht is maar dat geen enkel kruispunt voldoet aan de voorwaarden.

Sam van de Putte (sp.a) is voorstander van vierkant groen. “Dat betekent dat alle fietsen en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten”, zegt Sam. “Proefprojecten in Vlaanderen werden positief geëvalueerd. Dus vroeg ik me af of het ook in Aalst kan”, zegt Sam.

Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is niet principieel tegen het idee. “Er zijn criteria waar moet aan voldaan worden om ‘vierkant groen’ in te voeren op een kruispunt. Het moet gaan om compacte kruispunten. De intensiteit van het gemotoriseerd verkeer mag niet hoger zijn dan 25.000 motorvoertuigen per etmaal”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “We hebben de kruispunten in onze stad beoordeeld. We zijn tot de constatatie gekomen dat er geen kruispunten zijn in het beheer van de stad die in aanmerking komen om vierkant groen in te voeren”, zegt de schepen.