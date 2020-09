“Fietsers moeten zich aan de regels houden en stapvoets door de winkelstraten” Rutger Lievens

14 september 2020

13u50 0 Aalst De Fietsersbond Aalst vraagt fietsers om trager te rijden in de drukke winkelstraten. “Stapvoets fietsen in winkelstraten zou de regel moeten zijn. Een fietsverbod zien we niet zitten”, zegt Marleen Stallaerts van de Fietersbond. Schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld) deelt die mening. Hij wil dat er verkeersborde komen die fietsers vragen om af te stappen in drukke straten.

“Wij hebben gemerkt dat door een aantal winkelende mensen in Aalst de vraag wordt gesteld of fietsen in de winkelstraten verboden kan worden”, zegt Marleen Stallaerts van Fietsersbond Aalst. “Van onze kant uit kunnen wij hier geen voorstander van zijn maar willen we wel een sensibiliseringscampagne opstarten waarin we aan alle fietsers vragen om respect te hebben voor de voetgangers en zeker ook de snelheid aanpassen. Stapvoets fietsen in winkelstraten zou de regel moeten zijn. Dat is beter dan fietsen verbieden.”

Fietsersbond Aalst organiseerde een poll over het thema. 20% van de deelnemers wenst een verbod, maar 80% vindt dat fietsen in winkelstraten moet kunnen. “Voor héél wat mensen is de fiets hun vrijheid, mensen die vaak iets minder goed te been zijn maar wel nog kunnen fietsen. Moeten zij door deze maatregel ook gestraft worden? Ook zullen een aantal fietsers het centrum links laten liggen en de voorkeur geven aan winkels buiten het centrum die ze wel met de fiets kunnen bereiken”, zegt Stallaerts.

Is het druk? Stap af

“Daarnaast zijn wij ook vragende partij voor een degelijke handhaving voor alle weggebruikers. Zowel fietsers die de verkeersregels niet na leven maar ook andere weggebruikers. Respect naar fietsers in de fietsstraten is vaak zoek, stilstaan en parkeren op voet-, zebra- en fietspaden lijkt voor sommigen een hobby. Er wordt daar weinig tegen opgetreden”, zegt Stallaerts.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is het eens met Fietsersbond Aalst. “Fietsers moeten zich aan de regels houden en stapvoets rijden door de winkelstraten. Als er veel mensen lopen waardoor het onveilig is om te blijven fietsen, stappen ze beter af om verder te lopen met de fiets aan de hand. Ik ben echter geen voorstander om fietsers te verbieden in de winkelstraten", zegt de schepen. “Ik heb wel voorstel om borden te plaatsen om mensen bewust te maken dat ze hiermee rekening moeten houden.” De Gucht wil dat er verkeersborden komen met de boodschap: ‘Is het druk? Stap af.’