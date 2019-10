‘Fiestveirken’: Het eerste kinderboek van Kathleen Amant in ‘t Oilsjters Rutger Lievens

03 oktober 2019

17u31 18 Aalst ‘Joepie, ‘t es menne verjoordag, ‘k ben naa e groeit veirken!’ Het eerste Oilsjterse kinderboek van Kathleen Amant is niet alleen leuk en leerrijk voor kinderen, voor volwassenen is het luidop voorlezen een genot. Kathleen Amant begon op haar 35ste met het schrijven en illustreren van kinderboeken, maar het duurde 15 jaar voor ze zich waagde aan een boek in de unieke Aalsterse taal.

Elke Vlaming met kinderen onder de vier jaar moet ondertussen toch al eens een kinderboek van Kathleen Amant in de handen hebben gehad. De avonturen van Anna, Lou en Heksje Mimi zijn wereldberoemd in Vlaanderen en daarbuiten. Altijd leuk voor de kindjes en altijd leren ze iets. In je eigen bedje slapen of je tutje afgeven, dankzij de boekjes van Kathleen Amant kunnen ouders op een erg prettige manier minder prettige dingen uitleggen aan hun kinderen.

200 boeken

Ondertussen heeft de schrijfster/illustratrice haar naam al staan op zo’n 200 boeken. “Ik ben eerlijk gezegd de tel een beetje kwijt, maar zeker is dat ik er 10 per jaar maak. Wat ik absoluut niet had gedacht toen ik er 15 jaar geleden mee startte. Ik was toen zo blij met die eerste twee boekjes, ervan kunnen leven was een verre droom”, zegt ze. Die mooie droom is uitgekomen.

Maar ze blijft grenzen verleggen en heeft nu zelfs een boekje in het Aalsters dialect klaar: ‘Fiestveirken, een Oilsjters kinjerverrozjeken’. Het verhaal bestaat ook in het standaardnederlands, maar Amant heeft er ook een Aalsterse versie van laten maken. Ook dit boekje heeft een hele mooie boodschap. “Het boek gaat over een varkentje dat het thuis niet zo breed heeft. Het is jarig, maar het kan geen cadeautjes meenemen naar school om af te geven aan de klasgenootjes. Gelukkig komen de vriendjes van het varken bij hem thuis en brengen zij hem vanalles mee”, zegt Kathleen.

Fiest of fiejst?

Kathleen Amant woont in Impe maar is geboren en getogen in Aalst. “Ik kom uit de Dokter André Goffaertstraat. Het dialect in het boek, moest het echte Aalsters zijn. Niet de afgezwakte versie die je hier en daar hoort spreken. Het moest het dialect zijn dat mijn tante praat op familiebijeenkomsten. Het dialect van Jan Louies. Ik liet Jan Louies van Den Oilsjtersen Diksjoneir en Wim Ghysels van Sjinka Poenka het boek in het Aalsters vertalen”, zegt ze. “Dus ik weet dat de teksten écht Aalsters zijn. Al zijn de experts het over niet alles eens. Moet het ‘fiestveirken’ of ‘fiejstveirken’ zijn? Blijkbaar is ‘fiejstveirken’ iets dat ‘oever ‘t wooter’ wordt gezegd en ‘fiestveirken’ op ‘de goeie kant’ van de Dender”, zegt ze.

Te koop bij Standaard boekhandel, Sjinka Poenka en op www.amant.be