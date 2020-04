‘Feed the Nurses’ nu ook in Aalst: lokale chefs koken voor ASZ- en OLV-personeel Rutger Lievens

17u08 50 Aalst Aalst is navolging van andere steden gestart met ‘Feed the nurses’. Lokale horeca kookt voor mensen in de frontlinie tegen het coronavirus, in de Aalsterse ziekenhuizen ASZ en OLV. TechniGO! campus Ledebaan stelt zijn keuken ter beschikking.

“Iedereen weet dat het voor de mensen in de zorgsector moeilijke tijden zijn. Lange en zware dagen, waarbij de vermoeidheid wel eens durft toe te slaan. Na het werk nog snel naar de winkel gaan – en hopen dat er nog voldoende is – om ’s avonds een potje te koken, het moet er op dat moment niet bij komen”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens.

Lokale chefs koken

“Daarom werd het project ‘Feed the nurses’ ook in Aalst opgestart”, zegt ze. In Aalst is het een initiatief waarbij chefs Martijn Gobert (traiteur Umami), Bruno Meert (Kaai 17), Jo Guillemyn (de Looyerij), Johan Mertens (Bistro Denderend Lekker), Michel Daumers (hotelafdeling TechniGO!) tot vier keer per week voor de mensen uit de Aalsterse ziekenhuizen OLV en ASZ koken. Dit doen zij vanuit de keukens van TechniGO! campus Ledebaan en met de ondersteunende hulp van Marc Slegers, Technisch Adviseur Hotel TechniGO.

Initiatiefnemer is Nils Proost van het Lierse restaurant ‘Petit Cuistot’. “Chefs over heel België zetten hun schouders hier mee onder en ook in zorgstad Aalst springen we dus graag mee op de kar”, zegt schepen Beulens. “De plaatselijke chefs bereiden volledig gratis en uit engagement maaltijden als steun voor mensen uit de zorgsector. Naast een locatie hebben de koks natuurlijk ook werkmiddelen nodig. Daarom zoeken wij steun in de vorm van ingrediënten. Vlees, rijst, vis, groenten, fruit, zuivelproducten, … het zijn maar enkele voorbeelden die zeker nodig kunnen zijn.”

Steun het project

Schepen van Economie en Horeca Katrien Beulens roept daarom op tot solidariteit: “Als er mensen of bedrijven zijn die dit project willen steunen, kunnen zij steeds een bijdrage leveren door goederen of aankoopbons bij een (groot)handel aan te kopen. Dit gebeurt wel liefst in samenspraak zodat het duidelijk is wat er op dat moment nodig is.”

Ben jij warm gelopen voor dit initiatief en wil je jouw steentje bijdragen? Op de website www.feedthenurses.be vind je terug hoe je kan helpen en meer info kan je bekomen bij de horecacoach van Aalst: toon.debacker@aalst.be.