‘Expeditie’ en ‘De Koer’ vervangen zomerevents: “Atheneum-speelplaats wordt openlucht cultuurbelevingsplek” Rutger Lievens

24 juni 2020

17u27 10 Aalst Nu het een zomer wordt zonder De Pikkeling, Cirk en een na-Tourcriterium in Aalst, voorziet de stad een alternatief zomerprogramma. Samen met externe cultuuraanbieders hebben de verschillende stadsdiensten een heus cultuurparcours uitgestippeld dat ‘De Expeditie’ werd gedoopt. De Koer is dan weer een openlucht cultuurbelevingsplek op de speelplaats van het Atheneum.

“Utopia, CC De Werf, dienst Cultuur, jeugd en sport, en dienst Toerisme en erfgoed bundelen hun initiatieven om Aalst een spetterende zomer te bezorgen”, zegt schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Samen met externe cultuuraanbieders hebben de verschillende stadsdiensten een heus cultuurparcours uitgestippeld dat ‘De Expeditie’ werd gedoopt”, zegt hij. Aalstenaars en bezoekers krijgen van 17 augustus tot en met 13 september een parcours aangeboden met stopplaatsen doorheen de stad en de deelgemeenten. De Expeditie bundelt alle plekken waar er op cultureel of erfgoedkundig vlak iets te beleven of te ontdekken valt.

Kunstoevers TV

“We gebruiken deze post-coronaperiode graag om onze mooie toeristische pareltjes van onze stad in de kijker te zetten. De vele toeristen die Vlaanderen zullen ontdekken, zullen in onze stad met een aantal aantrekkelijke initiatieven kunnen kennismaken, waaronder deze expeditie waarbij niet alleen de binnenstad maar ook de deelgemeenten hun beste beentje kunnen voorzetten”, zegt schepen Mia De Brouwer (N-VA).

“Met De Expeditie kunnen we onder andere aan de laureaten van Kunstoevers TV een plaats geven in het straatbeeld, kunnen we artiesten en kunstenaars een forum geven en kunnen we ook circus in deze ontdekkingstocht verweven. Belangrijk is om met dit project ideeën samen te brengen, mensen aan te spreken en een kwalitatieve beleving aan te bieden vanuit verschillende invalshoeken”, zegt schepen Jean Jacques De Gucht (Open Vld).

Schepen Van Overmeire (N-VA) zegt dat er ook aandacht zal zijn voor erfgoed. “Door corona hebben we een paar projecten moeten uitstellen, onder meer rond de Rubens in de Sint-Martinuskerk. Maar uitgesteld is niet verloren en met De Expeditie maken we een doorstart. Veel Vlamingen zullen wellicht niet naar het buitenland op reis gaan, en dus is dit een kans om hen Aalst te laten ontdekken”, zegt hij.

De Koer

In samenhang met De Expeditie wordt deze zomer ook het project De Koer gelanceerd. “De Koer is de creatie van een openlucht cultuurbelevingsplek op de speelplaats van het Atheneum. Verschillende culturele- en vrijetijdsoprganisaties kunnen er voorstellingen organiseren corona-proof. Eigen stadsdiensten (De Werf, Utopia, Academie voor Podiumkunsten, Jeugd) maar ook het lokale verenigingsleven zijn sowieso vragende partij”, zegt De Gucht.

“De aspiratie naar cultuurbeleving is groot na de lockdown van afgelopen maanden zowel bij organisatoren, als bij verenigingen, carnavalisten, theatergezelschappen, Aalstenaars in het algemeen. De podiumvloer zal ter beschikking gesteld worden vanaf 30 juli tot en met 30 augustus telkens van donderdag tot en met zondag telkens tot 22 uur. Bovendien biedt dit mogelijkheden voor culturele verenigingen die in de gegeven omstandigheden geen toeschouwers in hun eigen stek kunnen ontvangen om toch op te treden voor een groter publiek. De vraag vanuit de verenigingen naar dergelijke ondersteuning is groot. Naast het culturele aspect biedt deze organisatie in het hartje van de stad bovendien ook een economische boost aan onze binnenstad”, zegt de schepen.