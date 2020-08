‘Een jaartje carnaval overslaan’ heeft desastreuze gevolgen voor carnavalswinkels en kostuummakers: “Onze agenda is blanco, het is on-waar-schijnlijk”

Aalst

In een poll van deze week over Aalst carnaval door HLN , met meer dan 3.400 stemmen geteld, zegt 70 procent liever eens een jaartje carnaval over te slaan. In Ninove is het al beslist om in 2021 geen carnaval te vieren, in Aalst valt de beslissing in september. ‘Laat ons eens een jaartje overslaan’, is makkelijk gezegd, maar het heeft desastreuze gevolgen voor Aalstenaars die leven van het grootste event van de stad. “We nemen leningen om carnaval te halen”, zegt een uitbaatster van een carnavalswinkel.