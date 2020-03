‘Deur van Daens’ in Rozemarijnstraat krijgt infopaneel Rutger Lievens

03 maart 2020

13u20 0 Aalst De ‘deur van Daens’ in de Rozemarijnstraat is een vaste stopplaats tijdens de Daensrondleidingen in Aalst. Aan het einde van zijn leven stapte Daens dagelijks via dit achterpoortje naar de kerk, waar hij de mis bijwoonde. Aan de symbolische gevel hangt nu een erfgoedbord, dat het verhaal van Daens tastbaar maakt in het Aalsterse straatbeeld.

“Plaatsen zoals deze, met rijke verhalen uit het verleden, mogen niet verloren gaan”, aldus schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Oudere generaties kennen die verhalen wel nog. Maar voor jongeren is ‘de deur van Daens’ vooral een poortje in de uitgangsbuurt van Aalst, waar ze affiches voor fuiven ophangen. Met dit bord willen we bewustwording creëren rond deze plek, die een belangrijke symbolische rol speelt in het leven van een van onze bekendste Aalstenaars.”

Extra aandacht voor Daens

“Bovendien willen we de nodige informatie en context voorzien voor de Aalstenaars zelf én de bezoekers van onze stad”, vult schepen voor Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) aan. “De toeristische Daenswandelingen die we aanbieden zijn erg populair. Gezien het succes van de musical Daens verwachten we dat de interesse in zijn figuur en de stad waar hij zijn strijd voerde, verder zal stijgen.”

Wie graag een rondleiding ‘in de voetsporen van priester Daens’ boekt, kan voor meer info en reservatie terecht in het infokantoor toerisme op de Hopmarkt 51, 9300 Aalst, of kan contact opnemen via info@visit-aalst.be of +32 (0)53 72 38 80.