‘Deur van Daens’ in oorspronkelijke staat hersteld: “Een toeristische troef” Rutger Lievens

29 juni 2020

13u17 0 Aalst De ‘deur van Daens’ in de Rozemarijnstraat in Aalst is in haar oorspronkelijke staat hersteld. Stadsgidsen houden regelmatig halt aan de deur. “De plek staat symbool voor de trouw van Daens aan zijn geloof. Daens bleef, ondanks de tegenkanting van de politieke zuil, tot op het einde van zijn leven trouw aan zijn geloof en stapte elke dag het Rozemarijnstraatje door om de mis bij te wonen in de Sint-Martinuskerk”, zegt gids Kris Michiels.

De ‘deur van Daens’ in de Rozemarijnstraat is een vaste stopplaats tijdens de toeristische Daensrondleidingen in Aalst. De stadsgidsen brengen vol passie het verhaal van dit achterdeurtje. Sinds dit jaar vertelt een erfgoedbord bij deze plaats het verhaal van Daens bij deze symbolische plaats.

De deur zelf was echter dringend aan een opknapbeurt toe, vond eigenaar Wim De Cock. Gelegen in één van de populaire uitgangsstraten van Aalst, werd ze immers meermaals beklad en illegaal voorzien van de nodige affiches. Bovendien hadden enkele van de eikenhouten planken en het smeedijzeren beslag de tand des tijds minder goed doorstaan.

Tegenkanting

De eigenaar kende oorspronkelijk het unieke verhaal achter dit poortje niet. Omdat hij opmerkte dat er regelmatig stadsgidsen bij de deur halt hielden, polste hij bij stadsgids Kris Michiels naar de reden. “Voor mij is de deur een belangrijk onderdeel in het verhaal van priester Daens. Hier sta ik stil bij zijn persoonlijk verhaal. Daens bleef, ondanks de tegenkanting van de politieke zuil, tot op het einde van zijn leven trouw aan zijn geloof en stapte elke dag het Rozemarijnstraatje door om de mis bij te wonen in de Sint-Martinuskerk. Zijn verhaal is er een van respect, hoop en liefde. Aan zo’n verhalen hebben we nood, ook vandaag”, zegt stadsgids Kris Michiels.

De eigenaar besloot daarop de deur zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke staat te herstellen. “Het behouden van erfgoedsymbolen vind ik erg belangrijk. Daarom kozen we voor een restauratie met respect voor het verleden. Het materiaal dat voor de restauratie werd gebruikt, is hetzelfde eikenhout waaruit de oorspronkelijke deur was vervaardigd. Ook het beslag lieten we door een smid in de oorspronkelijke staat herstellen. Zelfs de kleur koos ik naar de tint waarin de deur ten tijde van priester Daens zou zijn geverfd”, zegt hij.

Iwein Van Aelst

“Het erfgoedbord naast het poortje vertelt de geschiedenis van priester Daens”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Het past in onze strategie om op welgekozen plaatsen de verhalen van onze stad te vertellen. Er staan al soortgelijke borden aan Schotte, de Werfkapel en het Hopmonument in Meldert en het plan is om nog dit jaar erfgoedborden met het verhaal van Iwein van Aalst te kunnen plaatsen.”

Het toerisme trekt zich langzaam weer op gang en veel mensen zullen kiezen voor vakantie in eigen land. Het verhaal van priester Daens en het daensisme is één van de troeven die we op toeristisch vlak met overtuiging uitspelen Schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA)

Ook schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) is blij met de renovatie van het poortje. “Het toerisme trekt zich langzaam weer op gang en veel mensen zullen kiezen voor vakantie in eigen land. Het verhaal van priester Daens en het daensisme is één van de troeven die we op toeristisch vlak met overtuiging uitspelen.”

Meer ontdekken? Ga op pad met de (vernieuwde) wandelbrochure ‘In de voetsporen van priester Daens’, die je langs bepalende plaatsen uit Daens’ verhaal leidt. Boek je graag een rondleiding ‘in de voetsporen van priester Daens’ met gids? Voor meer info en reservatie kan terecht in het infokantoor toerisme op de Hopmarkt 51, 9300 Aalst, of neem contact op via info@visit-aalst.be of +32 (0)53 72 38 80.