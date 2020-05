‘Desolaat’, een fotoboek over het alledaagse: “Schoonheid ligt gewoon voor het grijpen” Rutger Lievens

09u40 0 Aalst Iwein De Keyzer uit Aalst, fotograaf en visueel kunstenaar, heeft een oog voor wat er is, maar vaak niet wordt gezien. Als een fruitboer peren plukt, plukt De Keyzer visuele anekdotes uit het straatbeeld. Niet te vroeg, niet te laat, precies wetend wanneer een beeld rijp en sappig is. Die beelden bundelde hij in het fotoboek Desolaat.

“In de eerste plaats laat ik mij leiden door gevoel en intuïtie, waarbij ik geen vooraf bepaald doel voor ogen heb. Ik leg vast wat ik zie. Een beeld moet mij verrassen en voor zich spreken, zonder dat ik ernaar op zoek hoef te gaan. Compositie en (het gebrek aan) een kleurenpalet zullen mij in tweede instantie overtuigen om een beeld vast te leggen. Ik zoek naar de juiste invalshoek om de essentie te tonen en details bloot te leggen”, zegt de kunstenaar over zijn werk.

Hij is gefascineerd door het alledaagse. “Schoonheid ligt wat mij betreft gewoon voor het grijpen, je moet het alleen willen zien. Schoonheid zit voor mij in eerlijkheid en authenticiteit, niet in marginaliteit. Door wat voor velen als vanzelfsprekend, storend of rommelig wordt ervaren ben ik dan weer verwonderd. Wanneer ik een beeld neem heb ik geen enkele verwantschap met datgene wat ik fotografeer, ik ben louter de toeschouwer van ‘iets’ wat mij intrigeert. De eigenaar van dat ‘iets’ denkt daar wellicht helemaal anders over”, aldus De Keyzer.

Alle info op iweindekeyzer.be.