‘Den Bienaver’ start broodjeszaak op de Hopmarkt: “Na 22 jaar hamburgers verkopen was het tijd voor iets anders” Rutger Lievens

15 november 2019

15u58 72 Aalst Pascal Brewee, de bekendste hamburgerverkoper van Aalst, heeft zijn kraam verkocht en start broodjes- en pastazaak Baguettino aan de Hopmarkt.

Jarenlang stond hij met zijn hamburgerkraam aan de carnavalshallen en ook op carnaval was hij altijd in de weer. Na 22 jaar vond Pascal - bekend als ‘Den Bienaver in Aalst - het tijd voor iets anders. “22 jaar zijn mijn vrouw en ik dag en nacht in de weer geweest. Altijd de baan op. Het kraam is verkocht en Baguettino is geopend sinds dinsdag. Het is al druk geweest, maar er is ook meer rust. ‘s Avonds kan ik het nu rustig aan doen. Ik kan zelfs eens in de stoet gaan dit jaar. Ik heb al een afspraak met de carnavalsgroep van Oilsjt Mjoezik dat ik mee mag met hen. Vroeger was het werken geblazen.”