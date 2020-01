“De babyborrel voor Delphine Boël? Die komt er echt” Rutger Lievens

31 januari 2020

18u53 0 Aalst Met meer dan 63.000 zijn ze ondertussen, de Belgen die naar het Facebook-event ‘(Late) Babyborrel voor Delphine | Babyshower pour Delphine’ gaan of er tenminste in geïnteresseerd zijn. En die babyborrel? Dat is niet langer een grap, die komt er nu ook écht. Twee Aalstenaars willen die organiseren in Brussel.

Op 27 januari, de dag dat Albert II bekende de vader te zijn van Delphine Boël, zat Alessandro Mungo naar het nieuws te kijken. “Voor de grap, van in mijn luie zetel, maakte ik het Facebook-event ‘(Late) Babyborrel voor Delphine | Babyshower pour Delphine’. Eigenlijk had ik verwacht dat mijn vrienden zich met een knipoog zouden laten weten dat ze aanwezig zouden zijn op het event, maar dat het daar dan wel zou bij blijven. Na een half uur waren er al bijna 500 mensen die naar het evenement zouden komen. Ik deed de afwas en pakte mijn gsm vast en zag dat er al 1.000 aanwezigen waren. Op een uur hadden we 1.970 mensen. Een beetje later was het verdubbeld.”

64.000

Op 24 uur tijd waren er maar liefst 64.000 mensen die zich op aanwezig of geïnteresseerd hadden gezet. “HLN, VRT, Qmusic, Flair, iedereen pikte het op. Het nieuws bereikte zelfs Duitsland, Nederland en Frankrijk”, zegt Alessandro. “Ondertussen bleven er maar reacties komen: ‘Gaat dit nu echt door? We willen echt wel een babyborrel’ En dat brengt alle Belgen opnieuw samen voor iets vrolijks, dat hoor je ook veel. Daarom dacht ik, als al die mensen dat echt willen, waarom er dan niet echt iets van maken?”

Aan het koninklijk paleis

Alessandro Mungo wil nu samen met Andrea Saporito, een horeca-uitbater uit Aalst, de babyborrel echt laten plaatsvinden. “Om zo een event te organiseren, daar komt enorm veel bij kijken. We dachten eerst aan het koninklijk paleis, maar dat zal niet lukken. Dus kiezen we als locatie voor het Park van Brussel voor het paleis. We weten ook dat er geen 64.000 mensen naartoe zullen komen. Ons doel is om zo’n 15.000 mensen samen te brengen voor de babyborrel. De aanvragen zijn nu binnen bij de stad Brussel en de politie van Brussel. Het overleg met de verzekeringen is gestart. Een eerste raming wijst uit op een investering van 50.000 euro”, zegt Alessandro. Dat geld zouden ze willen terugverdienen via verkoop van drank. We hopen ook dat er een sponsor mee in het plan stapt.

De plannen zijn concreet. De datum ligt nog niet honderd procent vast. “We hebben het evenement nu aangepast - het stond eerst op 1 februari - naar 22 februari, de verjaardag van Delphine. Maar ook dat zal te vroeg zijn. Een dag in april zal realistischer zijn”, zeggen Andrea en Alessandro.