‘Coronastickers’ op vloer frituur helpen klanten afstand bewaren Rutger Lievens

15 maart 2020

15u42 130 Aalst Klanten van frituur Chic in Aalst weten perfect waar ze moeten staan in de wachtrij dankzij ‘coronastickers’ op de vloer. Het wordt aangeraden om een meter afstand te bewaren, ook als je op je pakje friet wacht. Frituuruitbater David Cant helpt de klanten een handje.

David Cant is al 20 jaar frituuruitbater, maar aan creativiteit ontbreekt het hem na al die jaren zeker niet. “Ik ben vooral dankbaar dat de frituur mag openblijven. In de nacht van donderdag op vrijdag, toen dat nog niet echt duidelijk was, heb ik niet veel geslapen”, zegt David. Gelukkig mogen frituren open blijven, al mag je je pak friet niet ter plaatse opeten. “Normaal gezien zijn er hier zestien zitplaatsen, maar die zijn nu weggehaald. Op de toog staat handgel en op de vloer kleven ‘coronastickers’. Zo weten de mensen perfect waar ze moeten staan als ze wachten op een pak friet.”