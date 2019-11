‘Controverse’ nog geen jaar open en al meteen 13 op 20 in Gault&Millau: “Onze belangrijkste troeven? Het lekker eten en het zicht op de golfterreinen” Rutger Lievens

04 november 2019

18u29 3 Aalst Maar liefst elf Aalsterse restaurants halen dit jaar de restaurantgids Gault&Millau. Nieuwkomer is Controverse, het restaurant van golfclub De Kluizen. Het restaurant haalt meteen 13 op 20. Topper in Aalst blijft visrestaurant Kelderman met 15 op 20. Ook ‘t Overhamme, Burnt en L’Histoire 32 scoren hoge punten.

De punten zijn opnieuw uitgedeeld en dit jaar halen maar liefst elf restaurants uit Aalst de gerenommeerde Gault&Millau-gids. Het lekkerste eet je volgens Gault&Millau bij restaurant Kelderman, dat 15 op 20 scoort. ‘t Overhamme en restaurant Burnt delen de tweede plaats met 14,5 op 20. Burnt is een restaurant van Laurence Menten en Jason Spinoy. In hetzelfde pand van Burnt bevindt zich L’Histoire 32. Gault&Millau geven de tweede zaak van Laurence Menten en Jason Spinoy een 14 op 20. Pacht 26 in Gijzegem stijgt een half puntje naar 13,5. Daarna volgen Cul’eau, De Frigo en Albatros met 13. Mister Spaghetti en Ellis Gourmet Burger Aalst worden vermeld in de categorie ‘App’.

Blijkbaar heeft restaurant De Frigo uit de Zwarte Zustersstraat in Aalst het eerste jaar van Matthias De Ridder als schepen van Financiën goed doorstaan. Vorig jaar was De Ridder verrast dat De Frigo meteen al Gault&Millau haalde. “Het is fantastisch dat we na de verrassing van vorig jaar kunnen bevestigen. Wij willen toegankelijke topkwaliteit brengen in een ontspannen sfeer. Daar willen we voor gekend staan”, zegt De Ridder.

Controverse

Nieuw in de lijst is Controverse, het restaurant van golfclub De Kluizen aan de Zandberg in Aalst. Controverse komt binnen met een mooie 13 op 20. Een prachtige bekroning nog geen jaar na de opening. “De golfclub bestaat sinds 2002. Vorig jaar openden we de nieuwbouw met restaurant Controverse”, zegt Nick De Jonge van golfclub De Kluizen, die samen met Bartel De Wulf restaurant Controverse opstartte. Het restaurant wordt niet alleen bezocht door golfspelers van de club. “Dat was ook de bedoeling: we wilden de betere brasseriekeuken voor iedereen. Niet alleen het lekkere eten is onze troef, ook het zicht op de groene golfterreinen en de stilte trekken de mensen aan. Ik weet zeker dat er al mensen beginnen golfen zijn na een bezoek aan het restaurant”, zegt hij.