“Circulatieplan komt in oktober op gemeenteraad” Rutger Lievens

16 september 2020

17u09 0 Aalst De gemeenteraad zal in oktober beslissen over het nieuwe circulatieplan van de stad Aalst. Dat heeft schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) geantwoord op een vraag van Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens. Wat er in dat circulatieplan staat, daar communiceert hij nog niet over.

Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens zei dat deze bestuursmeerderheid nu bijna twee jaar bezig was met dat circulatieplan, maar dat er nog geen resultaten te zien zijn. “Het blijft wachten op de invoering van het mobiliteitsplan, of is het een circulatieplan? Want de terminologie durft nog al eens te wisselen in de communicatie. In september vorig jaar lazen we dat het circulatieplen begin 2020 in voege zou gaan. Nu in het najaar van 2020 is er nog steeds geen enkele info over hoe dat vernieuwe circulatieplan er zal uitzien. Op geen enkele commissie of gemeenteraad is hierover al toelichting gegeven. Het enige wat we weten is dat het éénrichtingsverkeer op de Wallenring, zoals voorzien in het mobiliteitsplan dan in 2017 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, wordt geschrapt”, zegt Wantens.

Plan is doorgesproken

“Daarnaast vernamen we ook dat er extra fietsstraten komen in Aalst. Voor de rest blijft het muisstil over dit plan en wordt de datum voor invoering steeds opgeschoven Van januari naar juni van juni naar september, van september naar... Intussen heerst er stilstand. Dit in groot contrast met tal van andere Vlaamse steden en gemeenten die wel beslissingen en initiatieven nemen om fietsers, actieve weggebruikers meer ruimte te geven in de binnenstad. Of om te kiezen voor nieuwe mobiliteitsoplossingen.”

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit, zegt dat het circulatieplan in oktober zal besproken worden en ter stemming zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Aalst. “We hebben de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten. Er is overleg geweest met alle stakeholders, van de Fietsersbond tot Voka, Unizo en De Lijn. Dit is plan is doorgesproken en gedragen”, zegt de schepen. Wat er precies in staat, dat houdt hij voor op de commissie.

Hoofdcirculatie

In oktober zal gestemd worden over de hoofdcirculatie. Die zal bepalen hoe je Aalst binnenkomt en weer verlaat. Later zal er ook op wijkniveau een circulatie worden vastgelegd, waar nodig. Zoveel mogelijk straten binnen de Ring worden fietsstraat. “De hoofdcirculatie zal het komende jaar geleidelijk aan in voege treden”, zegt De Gucht.

Bij oppositiepartij Groen kijkt men uit naar de plannen. Wel betreurt men daar nu al dat alleen de circulatie van het centrum van Aalst wordt aangepakt. “De deelgemeenten worden vergeten”, klinkt het. De Gucht vindt de kritiek niet fair. “In Baardegem hebben we een schoolstraat ingericht en eenrichtingsverkeer in de buurt van de school. In Meldert is ook een schoolstraat en ook voor andere deelgemeenten hebben we aandacht. Dat we de deelgemeenten zouden vergeten, is niet waar”, zegt hij.