“Cinema wordt hét jongerenontmoetingscentrum van de Denderstreek” Rutger Lievens

06 december 2019

13u47 3 Aalst Cinema aan de Hopmarkt in Aalst moet hét jongerenontmoetingscentrum van de Denderstreek worden. Om dat te realiseren krijgt Cinema van de Vlaamse overheid de komende vier jaar jaarlijks 57.400 euro steun. Tijdens de voorbije onderhandelingen over de meerjarenplanning in Aalst overwogen de politici eventjes om het gebouw aan de Hopmarkt te verkopen, maar uiteindelijk mocht Cinema blijven.

En Cinema mag niet alleen blijven, maar zal de komende jaren nog groeien en vooruit gaan. “Cinema krijgt van de Vlaamse overheid de komende vier jaar jaarlijks 57.400 euro steun aan projectsubsidies voor de ontwikkeling van een bovenlokaal jeugdbeleid”, zegt Pieter Van Assche van vzw Dallas dat de uitbating van Cinema voor haar rekening neemt. “Die steun zal worden gebruikt om van Cinema nog meer hét jongerenontmoetingscentrum van de Denderstreek te maken: een inspirerende en stimulerende plek waar geëngageerde en ondernemende jongeren hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Een plaats waar alle jongeren welkom zijn, de link tussen wat leeft bij de jongeren en hun omgeving”, zegt hij.

Fulltime projectmedewerker gezocht

Er is nu een vacature ‘fulltime projectmedewerker Cinema’ uitgeschreven. Een droomjob, zo lijkt het, voor al wie gepassioneerd is door jeugdwerk, muziek en jongerencultuur. “Hét jongerenontmoetingscentrum van de Denderstreek zijn, dat is een ambitieus project. Daarom zal Cinema begin 2020 een fulltime projectmedewerker aanstellen om de opvolging en coördinatie van deze doelstellingen en de doordeweekse werking van Cinema in goede banen te leiden.”

“Enkele concrete voorbeelden: Cinema zal meer inzetten op activiteiten tijdens de week zoals laagdrempelige ontmoetingsmomenten, partnerschappen aangaan met hogescholen, andere jeugdhuizen of jongerenverenigingen, keynotes, workshops en infosessies aanbieden omtrent allerhande thema’s die jongeren interesseren. Het is ook de bedoeling om jongeren nog meer te betrekken bij de werking van Cinema zodat ze zelf ook hun schouders kunnen zetten achter dit project”, aldus Pieter Van Assche.

Je kandidatuur indienen voor de vacature ‘fulltime projectmedewerker Cinema’ kan nog tot vrijdag 13 december door je motivatiebrief en CV door te sturen naar info@geencinema.be. De vacature vind je terug via www.facebook.com/geencinema. Of kan je bekomen door te mailen naar info@geencinema.be.