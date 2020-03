‘Bracke Cosmetics’ in de running voor de Fragrance Awards 2020 Rutger Lievens

09 maart 2020

16u11 0 Aalst De parfums van Glenn Bracke, Aalstenaar en creatief duizendpoot, liggen in Londen in de winkels. Ook in 400 Belgische apotheken zijn zijn parfums te verkrijgen.

In zijn labo in Aalst kreeg Glenn Bracke deze week een bezoek van The London Southside Chamber of Commerce, om te kijken hoe Bracke Cosmetics te werk gaat. “Ze kwamen langs om de nieuwe parfum, ‘Summer Snow Intense’ te ontdekken en te ruiken. De parfums van Bracke Cosmetics zijn verkrijgbaar in Londen. We zijn ook in de running voor de Fragrance Awards UK 2020. Dus vond ‘The London Southside Chamber of Commerce’ het gepast om eventjes te stoppen in Aalst tijdens hun rondreis in Europa.

De parfums van Bracke Cosmetics worden ontwikkeld door Aalstenaars Glenn Bracke en Marc Coppen. “We ontwikkelen nieuwe geuren in samenwerking met de Parijse parfumneus Bertrand Duchafour. Ondertussen liggen onze parfums al in de rekken bij 400 Belgische apothekers en daar zijn we best fier op”, zegt Bracke.