“Boekenhoek wordt populairste hoek van de kleuterklas” Rutger Lievens

03 juni 2019

12u39 6 Aalst Vlaamse kinderen worstelen meer en meer met begrijpend lezen en daar willen Inner Wheel Dendervallei, de lerarenopleiding van Odisee en de stad Aalst iets aan doen. In acht Aalsterse kleuterklassen van DvM, De Nieuwe Arend en De Notelaar worden kinderen enthousiast gemaakt om te lezen. Want wie graag leest, doet het ook meer en kan het dus beter.

“Volgens onderzoekers is één van de verklaringen voor de moeilijkheden met begrijpend lezen, de dalende leescultuur in Vlaanderen. Onze Vlaamse kinderen en jongeren lezen minder graag en minder vaak in hun vrije tijd dan vroeger. Die dalende leesmotivatie begint al van jongs af aan, ook bij onze kleuters”, zegt Jaantje Verbruggen van hogeschool Odisee.

Met het project ‘Boekenhouder’ slaan de stad Aalst, de lerarenopleiding kleuteronderwijs van Odisee hogeschool en Inner Wheel Dendervallei de handen in elkaar om lezen te promoten in acht Aalsterse kleuterklassen. “Ons doel is om deze kleuters leesplezier te laten ervaren, zodat ze met veel motivatie kunnen starten aan hun leesavontuur in het eerste leerjaar”, zeggen de initiatiefnemers.

Boekenhoekje

De kleuters vinden vaak nog niet de weg naar het boekenhoekje, nochtans is die aanwezig in elke kleuterklas. In het project ‘Boekenhouder’ ging Jaantje Verbruggen op zoek naar allerlei eenvoudige tips en tricks om álle kinderen in de boekenhoek aan het werk te krijgen. “Zo kunnen meesters en juffen om te beginnen de boekenhoek aantrekkelijker maken. Met wat kussens en een dekentje is hij al gepimpt. Ook een leeslampje en een vergrootglas om de boeken in detail te bekijken, doen wonderen. Activiteiten waarbij de kleuters informatie kunnen opzoeken in de boeken, dingen tellen of vergelijken, kunnen ook op veel bijval rekenen. Daarnaast worden marketingstrategieën met succes ingezet: zo lokt het enthousiasme waarmee de leerkracht een nieuw boek voorstelt heel wat nieuwsgierige kleuters naar de boekenhoek”, zegt Jaantje.

Dino’s en prinsessen

De deelnemende leerkrachten mochten hun boekenrekje met een breed en gevarieerd assortiment van boeken en boekmaterialen vullen, zodat elke kleuter zijn gading vindt: van prentenboeken die literatuurprijzen wonnen, aantrekkelijke poëziebundels, verhalende en informerende prentenboeken en zoekboeken tot strips, fotoboeken, kranten en tijdschriften. “Hierbij is het belangrijk om zowel boeken aan te bieden die aansluiten bij de interesses van de kinderen - zoals boeken over dinosaurussen, ridders en prinsessen - als boeken over het klasthema. Op die manier verbreden de leerkrachten de leef- en belevingswereld van de kinderen”, zegt Jaantje.

Zo’n breed assortiment van boeken en boekenmaterialen kost natuurlijk geld. Inner Wheel Dendervallei ondersteunt daarom het project door de acht deelnemende kleuterklassen een ruim en gevarieerd boekenpakket te schenken.