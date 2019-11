‘Beste wensjen ver bezondere mensjen’: kerstkaartjes nu ook in ‘t Oilsjters Rutger Lievens

17u03 4 Aalst Bij Huis 19 in de Nieuwstraat in Aalst kan je kerstkaartjes in ‘t Oilsjters kopen. Je kan nu je familie en geliefden een ‘Gezond en Gelikkig 2020' wensen.

“Er is keuze uit 11 verschillende kaartjes”, zegt Gerlinde Schollaert van Huis 19. “Er zijn de klassiekers zoals ‘beste wensjen’, ‘gelikkig joor’, maar ook een kaartje om elkaar ‘ne goeie carnaval’ of ‘een nieuw lief’ te wensen horen erbij.”

De kaartjes zijn te koop aan 3,95 eruo bij Huis 19 of online via Facebook ‘@kortjes in’t Oilsjters’. Dit 100% Aalsters product is een samenwerking tussen Shana de Neve (ontwerp), Jan Louies (spellingcheck) en gedrukt bij Bolton.