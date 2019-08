‘Badgekes For Life’ steunt Reumanet en HSP Vlaanderen Rutger Lievens

18 augustus 2019

14u11 0 Aalst Op de garageverkoop van Herdersem kan je vandaag ‘Badgekes For Life’ op de kop tikken. Initiatiefneemster Katrien Van Langenhove verkoopt de buttons voor Reumanet en HSP Vlaanderen.

Katrien is in Herdersem vergezeld van ontwerpers Daphné Stockx en Kim Van Den Hauwe. “We kennen mekaar van op het werk en Katrien wist dat ik tekende. Op de buttons die ik heb ontworpen staan voodooknuffels. Horror en fantasy zijn mijn favoriete thema’s", zegt Daphné. Kim liet zich dan weer inspireren door Disney. “Alle ontwerpen zijn te bezichtigen en te koop in Herdersem en vanaf dinsdag ook in platenzaak Muzikaalst en in de winkel Shop For Geek in Aalst”, zegt Katrien, die zelf ook enkele buttons heeft ontworpen.