‘Aalsterse cinema’s’: 147 bladzijden bioscoopgeschiedenis Rutger Lievens

10 juli 2020

13u49 0 Aalst Het Forum Aalst Historiek brengt de 147 bladzijden tellende brochure ‘Aalsterse cinema’s’ uit. Maar liefst achttien bioscopen worden besproken.

“Ook het Forum Aalst Historiek was slachtoffer van de coronacrisis. Dit jaar was het thema van de wandelingen en de brochure ‘Aalsterse Cinema’s’”, zeggen Dirk Meert, Jan Louies en David Goossens. “Maar de twee gegidste stadswandelingen in mei konden niet doorgaan. Bevrijd van de deadline en aan huis gekluisterd door de coronamaatregelen, werden de opzoekingen dan maar verder doorgedreven en het resultaat is een brochure van 147 bladzijden tekst en gekleurde foto’s, filmposters en bouwtekeningen in kleur en zwart-wit. Niet minder dan 18 cinema’s - waarvan het bij enkele slechts bij plannen bleef - worden besproken.”

De door de auteurs gegidste wandelingen en de lezing met lichtbeelden worden uitgesteld tot volgend jaar, maar de brochure is vanaf nu verkrijgbaar. Je betaalt 10 euro voor 147 pagina’s Aalsterse geschiedenis. Verkrijgbaar bij Hermelijn en Standaard Boekhandel en bij de auteurs:

Jan Louies –Arbeidstraat 13 Aalst - louies-buyle@fulladsl.be

David Goossens – david-manou@skynet.be

Dirk Meert – dirk-meert@skynet.be