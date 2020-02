‘Aalst, where you can go tourist visiting, and so on’: vertaling persconferentie Aalst carnaval werkt op de lachspieren Rutger Lievens

24 februari 2020

08u19 9 Aalst De persconferentie die aan de Aalsterse carnavalsstoet voorafging, leidt tot hilariteit op internet. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) legde er in het Nederlands aan de internationale pers uit dat het carnaval geen antisemitisch feest is. Spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst vertaalde naar het Engels, maar die had het moeilijk met de vertaling van onder meer ‘omkeringsritueel’.

Het compilatiefilmpje dat regisseur Dries Vos (woont in Aalst) ervan maakte op basis van beelden van TV Oost, leidt tot hilariteit op het internet. Ignace Demeyer, een gerespecteerd spoedarts in het OLV-ziekenhuis, moest op sommige momenten twee keer nadenken hoe hij de woorden van burgemeester D’Haese moest vertalen. ‘Aalst carnaval is een omkeringsritueel’, begin er maar eens aan als je dat niet op voorhand hebt opgezocht in het Engelse woordenboek. Uitspraken als ‘Aalst, where you can tourist visiting and so on’ werken op de lachspieren. Bekijk het filmpje hieronder.