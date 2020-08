‘Aalst Padel’ één week open en nu al immens populair Rutger Lievens

02 augustus 2020

16u39 1 Aalst Aalst heeft er een nieuwe attractie bij: vijf padelterreinen aan de Affligemdreef. Het spelletje is immens populair en je kan het nu dus ook in Aalst spelen.

Padel is een mix van tennis en squash. Als de bal eerst de grond raakt en dan een van de wanden, blijft hij in het spel. Tactiek is vaak belangrijker dan kracht.

Koen De Decker speelt al vier jaar intensief padel en vond het tijd om padel naar Aalst te brengen. “Er was toch vraag naar, om in eigen stad een padelterrein te hebben. Je ziet dat ook meteen aan de reservaties die binnenstromen. Het is nog maar een week open, van 15.30 uur tot 21 uur op weekdagen, maar alles was bezet. Volgende week dinsdag en donderdag kan je voorlopig niet meer reserveren. Ook in het weekend kan je spelen, dan zijn de terreinen beschikbaar van 9 tot 17 uur”, zegt Koen.

Ook spelers die geen partner hebben, kunnen er terecht. Aalst Padel organiseert regelmatig momenten waarbij iedereen zonder partner kan komen spelen. “Mensen schrijven zich in, ze betalen 10 euro, en er is een doorschuifsysteem.

Je kan bij Aalst Padel ook je padelracket kopen. Alle info vind je via de website www.aalstpadel.be.



