‘Aalst natuurlijk’: fauna en flora schitteren in fenomenaal fotoboek Rutger Lievens

30 april 2020

14u27 3 Aalst Hoe is het gesteld met de natuur in Aalst anno 2020? Natuurpunt probeert met het indrukwekkende fotoboek ‘Aalst natuurlijk’ een beeld te geven van de fauna en flora in Aalst en deelgemeenten. Op de kaart van Aalst zijn 23 groene zones aangeduid en van elk van die zones kom je te weten wat er leeft.

Bijna 200 pagina’s met kleurenfoto’s telt het boek. “De uitgave geeft een inventaris weer van de belangrijkste natuurgebieden in Aalst en directe omgeving. In het boek wordt een tijdsbeeld getoond van de open groene ruimtes anno 2020", zegt Daan Stemgée die samen met fotografe Katrien Buysse het boek samenstelde.

Op een kaart zie je de 23 groene zones in Aalst. Daarbij enkele bekende zoals het stadspark, het Kravaalbos en de Honegem, maar ook enkele minder bekende zoals Mijlbeekbos, Hannaerden en Stokt. “De bekende en minder bekende natuurgebieden in Aalst en omgeving komen aan bod samen met de Aalsterse fauna en flora, prachtig in beeld gebracht! Ook de mensen die instaan voor het natuurbeheer komen aan het woord. De schitterende foto’s en boeiende teksten zijn een eerbetoon aan de natuur in en om Aalst. Bovendien is het boek een uitnodiging om ook zelf actief op ontdekking te gaan, dichtbij huis op zoek naar verborgen kleine paradijsjes”, zegt Daan.

Veertig slechtvalkkuikens

Het boek vertelt over de Aalsterse habitat van de bever, de kamsalamander en de piepkleine zeggekorfslak. Maar ook de blauwborst, de ijsvogel, de bonte specht, wespendief, ooievaar en slechtvalk zijn thuis in Aalst. In tien jaar tijd werden al veertig slechtvalkkuikens grootgebracht dankzij de nestkasten op de Sint-Jozefskerk en Tereos. “Drie soorten planten die in de Aalsterse regio groeien behoren tot de laatste populaties in Vlaanderen: de bosgeelster in Hofstade en Honegem, de zwartblauwe rapunzel en de liggende ganzerik. Dat is de meest bedreigde soort”, klinkt het bij Natuurpunt.

Meer info op www.aalstnatuurlijk.be of via info@aalstnatuurlijk.be. Het boek kan je bestellen door 30 euro over te schrijven op het rekeningnummer van Natuurpunt Aalst: BE70 9792 1409 0725 met vermelding “Boek Aalst Natuurlijk + JE NAAM”. Indien je kiest voor thuislevering schrijf dan 37 euro over en vermeld je adres.