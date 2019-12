“Aalst eerste Belgische stad die ethische hackers omarmt” Rutger Lievens

18 december 2019

17u14 19 Aalst Ethisch hacker Inti De Ceukelaire heeft goed nieuws over Aalst te melden. “ Aalst is de eerste Belgische gemeente die via #ResponsibleDisclosure ethische hackers omarmt, om zo ook extra in te zetten op de digitale veiligheid van haar burgers. Getest en goedgekeurd”, zegt hij.

Voortaan kan u via de website kwetsbaarheden van de systemen van de stad Aalst melden. “Ondanks onze zorg voor de beveiliging van deze systemen kan het voorkomen dat er toch een kwetsbaarheid is. Als u een kwetsbaarheid in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om ons publiek en onze systemen beter te kunnen beschermen”, zegt de stad op haar website Aalst.be. “Daarom hebben wij gekozen voor een beleid van gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden (ook gekend als ‘Responsible Disclosure Policy’), zodat u ons kan informeren wanneer u een kwetsbaarheid ontdekt.”

“Deze primeur is voor de stad Aalst”, zegt een tevreden Inti De Ceukelaire, de bekendste ethische hacker van het land. “Aalst is de eerste Belgische gemeente die via #ResponsibleDisclosure ethische hackers omarmt.”

Alle info lees je hier.