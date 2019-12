‘Aalst carnaval stapt uit Unesco’ is wereldnieuws: artikels in New York Times en Jerusalem Post Rutger Lievens

03 december 2019

14u42 6 Aalst Het nieuws dat Aalst haar carnaval van de werelderfgoedlijst van Unesco haalt, is wereldnieuws. Van The New York Times tot The Jerusalem Post, het nieuws gaat de wereld rond.

Op de website van het gerenommeerde Time Magazine staat te lezen dat Aalst de kritiek op haar carnaval beu is en dat de burgemeester vindt dat niemand de humor van de carnavalisten moet proberen te beknotten. The New York Times bericht uitgebreid over de zaak en we lezen er hoe Christoph D’Haese ‘Carnaval terug aan de carnavalisten wil geven’. Ook het Amerikaanse ABC News en The Washington Post brengen het verhaal.

De Britse krant The Times schrijft: “’Antisemitische praalwagen was maar een grap’, zegt burgemeester van Aalst.”

In Israel weten ze nu ondertussen ook waar Aalst ligt. The Jerusalem Post schrijft dat Aalst opnieuw met de Joden zal spotten. In een artikel in The Jewish Chronicle meldt de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese dat het niet te vermijden is dat er op de volgende carnaval opnieuw zal gelachen worden met Joden.