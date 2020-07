‘11 juli light’ op Vlaamse Feestdag met Nederlandstalige hits en straatacts Rutger Lievens

02 juli 2020

19u45 0 Aalst Stad Aalst organiseert op 11 juli een feestelijke dag naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag met animatie in het stadscentrum. “Geen uitbundig feest dit jaar, maar de stad werkte toch een ‘light’-programma uit. Zo kan iedereen op een veilige manier genieten”, zegt de stad Aalst.

Programma:

10.30 - 11 uur: stadsbeiaardier Kristiaan Van Ingelgem speelt Nederlandstalige klassiekers vanuit de belforttoren op de Grote Markt.

13.30 - 16.30 uur: drie mobiele acts fleuren de centrumstraten op met muziek en animatie.

15 - 17 uur: ‘Onderwater’ (Adriana La Selva en Jonas De Rave) *een kleine voorstelling van deur tot deur* (Deze act zal de Watertorenwijk, Houtmarkt, Begijnhof, Kanunnik Colinetplein opvrolijken)

16 - 18 uur: Met Vel en Gamel trommelkorps trekt door de centrumstraten.

17.30 – 19 uur: afsluiten doen we met MITCH ! De bekendste Nederlandstalige hits tovert hij in een wip uit zijn mouw. Begeleid door zijn mobiele piano creëert hij een uniek moment waar in een mum van tijd iedereen zal meezingen. Geniet en zing mee op de Grote Markt, Hopmarkt, Vredeplein...