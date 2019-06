“100 jaar Eendracht Aalst moest volksfeest worden, maar werd grote ontgoocheling” Rutger Lievens

26 juni 2019

16u21 15 Aalst Enkele dagen na de ‘Century Game’ van Eendracht Aalst in Noord-Nederland zijn supporters nog altijd hun ontgoocheling aan het verbijten. Drijvende krachten Yves Janssens en Kenneth Demaret hadden het helemaal anders in hun hoofd: een Century Game tegen AZ in het eigen stadion, met dj’s, een fandorp... “Je viert maar één keer je honderdste verjaardag”, zeggen ze.

De supporters die er zaterdag bij waren in Noord-Nederland voor de wedstrijd tegen AZ hebben er ongetwijfeld een onvergetelijke dag aan overgehouden, maar ergens was het de zoveelste vernedering voor een zo trotse traditieclub. De Century Game tegen een Nederlandse topclub werd een vriendenmatch op verplaatsing.

“Om de clubgeschiedenis alle eer aan te doen, moest de Century Game een buitenlandse topclub worden. We hadden eerst PSV Eindhoven op het oog, maar uiteindelijk bereikten we een overeenkomst met AZ Alkmaar, de vierde beste club van Nederland. Het was van de jaren negentig geleden dat we nog eens een deelnemer van de Europa League mochten ontvangen”, zeggen Kenneth Demaret en Yves Janssens.

Aan het lijntje

Het moest het hoogtepunt worden van de festiviteiten. Er was al een expo over 100 jaar Eendracht Aalst geweest en een wedstrijd tussen oud-spelers. “We mikten op een waar volksfeest met een volledig uitgewerkt programma en een fandorp met dj’s en foodtrucks”, zegt Kenneth. De merchandise was al klaar. Kenneth en Yves tonen de sjaals, pins, vaandels en lintjes die de supporters hadden kunnen kopen op de wedstrijd Eendracht - AZ. “We zijn wel fier op wat we wél hebben gerealiseerd. Op de expo over de clubgeschiedenis kregen we 1.000 bezoekers over de vloer, maar de burgemeester zelf is geen kijkje komen nemen. Op die manier komt het over alsof Eendracht Aalst hem niet interesseert”, zeggen ze.

De ontgoocheling is groot bij de werkgroep die van de festiviteiten een succes wilde maken en kop van Jut is burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “In de maand maart was er een negatief advies voor de Century Game, maar dat ging alleen over een aantal evacuatiepoorten die moesten worden aangepast. Niet onoverkomelijk dus. De club wilde bijdragen en met de burgemeester rond de tafel zitten. Tevergeefs. Tientallen telefoontjes en e-mails bleven onbeantwoord. De woordvoerder van de burgemeester hield ons aan het lijntje”, stellen Kenneth en Yves.

“Pas na de verkiezingen en twee weken voor de galawedstrijd kwam het nieuws van dat onbegrijpelijk verbod. Het volksfeest viel in het water”, zeggen ze. Kenneth en Yves vragen zich ook af of er veel supporters helemaal vanuit Nederland naar Aalst zouden zijn afgereisd.

Natrappen

Een aanval - om het in voetbaltermen te zeggen - met de voet vooruit naar de burgemeester. Die spreekt - in dezelfde voetbaltermen - over ‘natrappen’. “De match is gespeeld. Hier is geen ander woord voor, dit is natrappen”, zegt Christoph D’Haese. Volgens hem is de manier waarop de werkgroep 100 jaar Eendracht Aalst het verloop van de feiten van de laatste maanden verwoord, een opeenstapeling van onwaarheden. “Het stadion van Eendracht Aalst is op. Er is een advies van Binnenlandse Zaken dat matchen tegen ploegen uit nationale reeksen verbiedt. Ook wedstrijden tegen buitenlandse clubs zijn verboden. Dat is altijd duidelijk geweest en al van in maart meegedeeld”, vertelt de burgemeester.

Gesprek met voorzitter

D’Haese zegt dat hij niemand aan het lijntje heeft gehouden. “Er is altijd communicatie geweest en we praten nog met mekaar. Volgende week zit ik samen met voorzitter Patrick Le Juste. Het argument dat AZ geen hooligans telt en het dus geen risico vormt, is niet van tel. Tijdens de wedstrijd van Aalst tegen RWDM zaten er personen uit Lokeren in het stadion die daar niet thuishoorden. Hoe leg je dat uit?”, aldus D’Haese.

Kenneth Demaret en Yves Janssens vinden het ook jammer dat clubs zoals Heist of Oudenaarde toppers als Anderlecht, Brugge of Standard mogen ontvangen. “Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid in Aalst, niet voor die in Oudenaarde”, reageert de burgemeester daarop.