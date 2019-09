75 jaar Bevrijding in de Kempen: moeizame gevechten aan kanalen en loodzware tol na bloederige Slag om Geel Redactie

09u25 4 Aan de Kempense kanalen valt de bevrijding in België voor het eerst een tijdje stil. Ze vormen een frontlijn waarachter de Duitsers zich verschansen, met enkele hevige gevechten tot gevolg. Terwijl gemeenten in de Zuiderkempen zoals Laakdal al op 6 september 1944 bevrijd worden van het juk van de Duitse bezetter, volgen de Noorderkempen pas eind oktober. Vooral de ‘Slag om Geel’ heeft een loodzware tol: de geallieerden verliezen bijna 1.000 manschappen, er vallen 140 burgerslachtoffers en de schade aan gebouwen en het landschap is immens.

Na een doorbraak in het Normandische binnenland wordt op 25 augustus Parijs bevrijd. Daarna gaat het snel. Op 2 september bevrijden de geallieerden Doornik, een dag later al volgt Brussel. De geallieerde opmars richting het noorden gaat onverminderd verder, met op 6 september de bevrijding van onder meer Herselt en Laakdal. In Laakdal gebeurt dat zonder bloedvergieten aangezien de Duitsers drie dagen eerder al waren vertrokken.

Aan de verschillende kanalen in de Kempen wordt er wel bits gevochten. De Britten bevrijden op 13 september Mol, maar aan het Kempisch kanaal wordt nog gevochten om elke oversteekplaats waardoor meerdere soldaten sneuvelen. Ook in Geel verschansen de Duitsers zich achter het Albertkanaal en het Kempisch kanaal, maar de balans is er nog een pak zwaarder. De ‘Slag om Geel’ verloopt bijzonder moeizaam voor de geallieerden en wordt een van de bloederigste veldslagen tijdens de bevrijding van België. Zowel in Geel-Punt als Geel-Stelen stellen de Britten een brigade op om het Albertkanaal over te steken. Ondanks meerdere verliezen bereiken de Britten in Stelen op 8 september de overkant van het kanaal met behulp van stormboten.

Zware gevechten in Ten Aard

De Britten gaan door tot het centrum van Geel, dat ze op 10 september grotendeels bezetten. Halverwege de Stationsstraat loopt het echter fout. Duitse antitankkanonnen schakelen er een voor een de Britse tanks uit en er zijn ook zware huis-aan-huis-gevechten. De Britten moeten zich terugtrekken naar het Albertkanaal, waarop de Duitsers op 11 september het centrum weer bezetten. Wanneer de 15de Schotse Infantersiedivisie een dag later naar het centrum trekt, zijn de Duitsers alweer vertrokken om zich strategisch te verschansen achter het Kempisch kanaal in Ten Aard. In Geel-centrum likken ze hun wonden. Onder meer de Sint-Amandskerk en Sint-Dimpnakerk lopen grote schade op.

In Ten Aard volgt een gruwelijke apotheose van de Slag om Geel. Negen dagen en nachten zijn er onophoudelijk artilleriebeschietingen en lijf-aan-lijfgevechten in het dorpje, dat daarbij helemaal vernield geraakt. Telkens als de Schotten het kanaal kunnen oversteken en aan de overkant een bruggenhoofd vormen, slaan de Duitsers terug door de brug te vernietigen. De Schotten krijgen de opdracht om zich terug te trekken aangezien ze geen doorbraak kunnen forceren. Een dag later, op 21 september, zijn de Duitsers verdwenen. De tol in Ten Aard is zwaar. De Schotten verliezen 914 manschappen: 112 doden, 644 gewonden en 158 vermisten. 100 van de 300 huizen zijn verwoest en er vallen 25 burgerslachtoffers. In heel Geel waren dat er zelfs 140.

Na de slag in Ten Aard naderen de geallieerden op 23 september Turnhout. De Duitse militairen verzamelen op de Grote Markt en besluiten zich terug te trekken achter het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en blazen de bruggen op. Op 24 september worden de geallieerden met veel enthousiasme onthaald door de inwoners. Aan het kanaal wordt er wel bloed vergoten en sneuvelen er meerdere verzetsleden en militairen.

Eind september vormt het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten de laatste verdedigingslinie voor de Duitsers in de Kempen. In Merksplas, Beerse en Rijkevorsel sneuvelen tientallen soldaten en burgers. Naast de bevrijding van Merksplas, dat pas eind oktober volledig bevrijd was, verliep ook die van Hoogstraten moeizaam. Daar hadden de Duitsers met de Sint-Katharinakerk een belangrijke troef in handen. De 105 meter hoge toren stelde hen in staat de geallieerde troepen te volgen en op basis daarvan hun geschut af te stellen. Na een gevecht van bijna een maand moeten de Duitsers de strijd staken. Ze trekken richting noorden, maar laten eerst nog de Sint-Katharinatoren ontploffen. Daardoor wordt ook de middenbeuk van de kerk vernield. In de jaren 50 werd de toren weer heropgebouwd.

Op 28 oktober was de bevrijding van de Kempen eindelijk een feit en konden de Kempenaars opgelucht ademhalen. Ondanks de vele slachtoffers en grote schade ontstaan er op vele plaatsen spontaan volksfeesten en worden de geallieerden als ware helden onthaald.

