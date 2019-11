Weba Gesponsorde inhoud 7 onweerstaanbare versiertrucs voor je feesttafel Advertorial van Weba

21 november 2019

08u00 0 Nee, ons hoor je niet beweren dat de tafeldecoratie minstens zo belangrijk is als het feestmaal dat je serveert. Geef je ons de keuze, dan gaan we altijd voor kroketten en niet voor kaarsen of kandelaars. Maar met zo’n sfeervolle inkleding maak je er natuurlijk wel een speciaal moment van, een totaalervaring. Die bovendien mooi staat op je Instagram-profiel: #tafeltjedekje.

1. Kies een cool thema

Het allerbelangrijkste: zorg dat je feesttafel harmonie uitstraalt. Hoe zorg je dat het plaatje klopt? Zodra het thema vastligt, volgt de rest vanzelf. Het internet staat boordevol originele ideeën. Laat je inspireren door de creatievelingen op Pinterest en stel daar meteen zelf een handig moodboard samen. Onze favoriet: een winterwondertafel met een knipoog naar de ijsgoden. Alle decoratie is sneeuwwit of zo transparant als ijskristallen. In de meeste interieurzaken vind je heel wat gerief dat perfect in dit winterthema past, zoals: ijsblokjes die niet smelten, decoratieve sneeuwballen en glazen die bevroren lijken. Met een likje witte verf transformeer je trouwens ook je eigen spullen erg makkelijk. Bang dat het allemaal te koud en te kil wordt? Drapeer een knus schapenvachtje op je stoelen.

• IJsblokjes, € 11, Weba

• Deco Sneeuwbol Engel, € 5,90, Weba

• Whiskeyglas Expertise, € 9,10, Weba

• Champagnecoupe Timeless, € 9,90, Weba

• IJscoupe Diamond, € 1,80, Weba

• Schapenvacht IJsland, € 46,80, Weba (nu € 34.90)

2. Kleed je tafel aan

Niet alleen jij, ook je tafel krijgt vandaag haar mooiste kleedje aan. Als tafellaken kies je best een neutrale basiskleur zoals wit of ivoor. Waar placemats, tafellopers en servetten anders een makkelijke manier zijn om wat kleur op tafel te brengen, kan dit winterse tafereel vooral sobere tinten gebruiken. Loopt je kroost je constant voor de voeten? Met een stapeltje linnen servetten en een instructiefilmpje over servettenorigami hou je hen zeker even stil. Wie weet vouwen ze wel een bundeltje witte sneeuwvlokken voor jou.

• Servet Frosted Forest, € 2,30, Weba

• Servet Apart, € 2,30, Weba

• Placemat Stripes, € 2,20, Weba

• Placemat Craquele, € 1,10, Weba

• Tafellaken Pogo glacier, € 21,90, Weba

3. Ga nooit licht over kaarsen

Het sfeerbeheer? Laat dat gerust aan de kaarsen over! Zij zorgen voor een warme en gezellige vibe aan je tafel. Wees er daarom nooit zuinig mee. Of je nu gaat voor robuuste stompkaarsen, gracieuze barokke kandelaars of een overvloed aan schattige theelichtjes, kaarsen stellen nooit teleur. Met witte kaarsen, halfdoorzichtige houders en sierlijke kandelaars krijgt je wintertafel een magische touch.

• Kaars bol, € 1,40, Weba

• Kaarshouder Jennifer, € 5, Weba (nu 3,90€)

• Windlicht, € 34,70, Weba

• Kandelaar Ombre, € 22,50, Weba

• Kandelaar, € 12,70, Weba

4. Breng de natuur naar binnen

In Scandinavië weten ze het al lang: wit gecombineerd met hout is een match made in heaven. Een schijf van een boomstam als onderbord? Topidee! Maar ook winterse takken of witte bloemen brengen je tafel tot leven. Dat hoeft trouwens geen hele ruiker te zijn, ook met een schaal gevuld met water, bloemen en drijfkaarsen scoor je. Wil je je gasten écht ontdooien? Op YouTube staan tutorials om bloemen te bevriezen. Leg die in een mooie kom en geniet met een glimlach van de ooh’s en aah’s van je tafelgenoten. Koud kunstje!

• Kaarshouder Iskander, € 13, Weba (nu 9€)

• Kunsttak Wilg, € 9,90, Weba

• Kunstbloem Boeket witte rozen, € 8,60, Weba

• Vaas Craquette, € 13, Weba

• Vaas Marmer, € 4,40, Weba

• Kom Estiva, € 1,40, Weba

5. Zet de puntjes op de i

Simpele waterflessen op jouw feestelijk gedekte tafel? Ik dacht het niet! Denk daarom ook aan de details, zoals knappe karaffen voor water en wijn. En waarom geen elegante etagère of bonbonnière om koekjes en zoetigheden bij de koffie te serveren?

• Decanteerkaraf Lisboa, € 44,95, Weba

• Karaf Diamond, € 32,70, Weba

• Waterkan Estiva, € 5,40, Weba

• Zoutmolen Italia, € 12,10, Weba

• Cupcake standaard Retro, € 11,70, Weba

• Bonbonnière Diamond, € 2,20, Weba

6. Overdrijf niet

Zorg dat het plaatje klopt, maar ga op tijd op de rem staan. Overlaad je tafel niet met versieringen en snuisterijen, maar ga voor goedgekozen en originele pronkstukken en geef die een ereplekje onder een glazen stolp. Zulke eyecatchers maken je winterwondertafel helemaal af!. Hou trouwens rekening met je feestmenu. Is er nog plek voor grote schalen? Kunnen de kroketten vlot passeren, zonder alle decoratie te verhuizen? Niet onbelangrijk.

• Stolp, € 5,40, Weba

• Schaal Xhosa, € 27, Weba (nu 23€)

• Schaal Yong, € 4,40, Weba

7. Te wit? Koraal to the rescue!

Niet wild van al dat wit of gewoon bang dat je tafelgenoten meteen gaan morsen op je smetteloze feestdis? Ook met een ander kleurenpalet kan je scoren. Koraal is dé modekleur van 2019 en vult dus ook de rekken van de interieurzaken. Voor een warme harmonie combineer je het met herfstige bruin-, rood- en oranjetinten. Werk af met koperaccenten en… blink van trots!

• Placemat Pogo coral, € 2,20, Weba

• Servet oranje, € 1,40, Weba

• Theelichthouder Porto, € 8,10, Weba

• Vaas, € 35, Weba

• Kandelaar Elisa, € 8,30, Weba

• Tafellaken Pogo Terra, € 14,90, Weba

• Tafelloper Badu vlam, € 5,90, Weba (nu 4,90€)

• Bestek Vintage koper, € 64, Weba

• Schaal Obsidian, € 11, Weba

• Kandelaar Nostalgia, € 13, Weba (nu 11€)

