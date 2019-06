6 zalige weekendjes weg in de Antwerpse Kempen

Geen zin in de ellendige files richting zuiden deze zomer? In de Antwerpse Kempen vind je pareltjes om er gezellig met of zonder de kinderen op uit te trekken. Rustieke pipowagens, een plekje op het water, een echt kabouterhuisje of slapen tussen de koeien: voor ieder wat wils! Ideaal voor een zalig weekendje weg in eigen land deze zomer. Redactie

29 juni 2019

Pipowagen B&B Maarle in Poppel

Omgeven door de Kempense natuur is Bed & Breakfast Maarle in de Noorderkempen de ideale plek om tot rust te komen tussen boswandelingen of fietstochten door. Wie al eens graag in een originele logie slaapt, kan de pipowagen boeken die midden in de wei staat en voorzien is van alle luxe. Een ruime, volledig omheinde privétuin met sauna, hottub en nog veel meer zorgt ervoor dat je je hier echt op je gemak voelt. Ook honden en paarden zijn hier van harte welkom. Het uitgebreide aanbod aan fiets- en wandelroutes die dwars door de weilanden en bossen lopen, maakt dat je je hier niet kunt vervelen. Uitrusten was nog nooit zo makkelijk.

Info op bbmaarle.com

Vlot kamperen aan het Zilvermeer in Mol

Wil je een nachtje de natuur in? Dan is een overnachting op een meertje, midden in de ongerepte natuur van het Zilvermeer in Mol op jouw lijf geschreven. Zonder elektriciteit of stromend water al dobberend op het water helemaal herbronnen in het midden van de dennenbossen. Sanitaire voorzieningen? Die vind je op verdere afstand van je vlot. Jezelf behelpen met een toiletemmer en zelf meegebracht toiletpapier, ‘Into the wild’ beleef je hier op zijn best! Minimaal comfort en maximale pret, dat is ‘Vlot Kamperen’ op Kempense Meren. Op een vlot is er plek voor maximum 4 personen.

Info op https://www.zilvermeer.be/overnachten/vlot-kamperen.html

Kalverdutje in Herenthout

Vanaf juni kan men terecht op de Herenthoutse boerderij ‘Loei Dolle Pret’ voor het Kalverdutje. Gezinnen, koppels of vrienden kunnen op de boerderij terecht voor een nachtje slapen in een kalveriglo die compleet omgebouwd werd tot een slaapkamer. De slaapiglo’s bevinden zich aan de rand van de koeienweides op het Herenthoutse platteland. Een betere manier om als overnachter tot dichtbij het echte boerderijleven te komen zal je nergens vinden. De kindjes kunnen samen met de boerin de kalfjes gaan verzorgen en de mama’s en de papa’s kunnen genieten van de rust die er op en rond de boerderij heerst.

Info op https://www.loeidollepret.be/logeren-op-de-boerderij

Kabouterhuisje in Kasterlee

Wie overnacht in het Kabouterboshuisje in de bossen van Kasterlee kan genieten van de rust, het vogelgefluit en de honderden, of misschien wel duizenden bomen die er in de stille Kempen zijn. De inspiratie voor de naam van het Kabouterboshuisje moet je niet ver gaan zoeken in Kasterlee, met de nabijheid van de Kabouterberg. Een rond huisje met een rood dak, de stippen zijn ze er vergeten op te schilderen anders was het een echte paddestoel in het midden van de bossen. Heel fijn om te logeren als familie of vriendengroep met kindjes. Maar ook volwassenen vinden het aangenaam om te verblijven in het Kastelse Kabouterboshuisje.

Info op https://www.boshuisje.be/kabouterboshuisje/

Bed on Wheels in Herentals

In Morkhoven, deelgemeente van Keizerstede Herentals kan je tijdens de zomermaanden verblijven bij ‘Bed On Wheels,’ een alternatief verblijf achteraan in de tuin van de saffraanboerderij van Belgische Saffraan. De boerderij is bekend tot in het buitenland en mocht al meerdere prijzen in ontvangst nemen. Dankzij het ‘HIB’ (Handmade in Belgium) label veroverde ze zelfs tot 2 keer toe een plaatsje in het Koningshuis. “Bed On Wheels” bestaat uit een sfeervolle slaapunit van achttien vierkante meter met een overdekt terrasje. De slaapkamer op wielen werd samengesteld door middel van de plaatsing van een zeecontainer op een oude hooiwagen. Vanuit je bed kan je lekker languit rondkijken op de groene omgeving, en met een beetje meeval passeert één van de zachtaardige ezels die de weide begrazen langsheen je slaapkamertje.

Info via https://www.art14.be/kamers/bed_on_wheels/

Slaapboerke in Lille

Ooit gedroomd van wakker worden tussen de koeien? Kom dan slapen in deze beestenwagen middenin de klaverweide bij Slaapboerke, omringd door een kudde koeien! Geniet van de rust, de stilte en het zachte geloei van de koeien op de achtergrond. Na een zalige nacht in een romantisch ingerichte beestenwagen voel je je weer helemaal opgeladen en één met de natuur. Deze beestenwagen volgt de grazende kudde op de klaverweides van de boerderij. De boerderij is gelegen aan de vallei van de Aa en geeft een heerlijk verzicht over de akkers en waterloop. Als afsluiter van een fantastische nacht geniet je nog van een overheerlijk ontbijt met diverse verse en ambachtelijke streekproducten om de dag goed in te zetten. Uiteraard met melk van de door u omringde koeien!

Info via https://slaapboerke.elisevanoosten.be/