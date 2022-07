450 jaar Onze Lieve Vrouw van de Heinkensberg

GlabbeekOp 15 augustus 2022 viert de parochiegemeenschap van Wever het 450-jarig bestaan van de kapel van de Heinkensberg. De troosteres der bedrukten heeft in het hart van de mensen nog steeds een belangrijke plaats en is een bedevaartsoord voor het ganse Hageland. Elke 25 jaar is er een bijzondere viering met een mariale praalstoet door het dorp. Men start met een eucharistieviering in openlucht om 10 uur aan de kapel. Om 14 uur komt het hoogtepunt van de viering met de mariale ommegang.

Volgens de legende was de kapel oorspronkelijk een eenvoudige nis waarin het Mariabeeld dat vervaardigd is uit perelaar werd aangebracht door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca. De generaal bouwde deze kleine kapel omstreeks 1572 op de Heinkensberg als dankbetuiging voor een overwinning die hij als legeraanvoerder behaalde op één van de legers van Willem van Oranje. De generaal overleed hier in het koude noorden te Attenrode in 1584 waar hij in de vroegere kerk werd begraven voor het altaar. Het graf werd opgebroken bij de bouw van de nieuwe kerk en de koperen gedenkplaat hangt achteraan in de kapel. In 1922 werd de kapel vergroot en werd er een koor aangebouwd ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de kapel, in 1966 werd de vervallen kapel heropgebouwd en verfraaid. Het werk werd door plaatselijke vaklui gratis uitgevoerd. In 1999 werd na een grondige restoratie het Mariabeeldje uit perelaar tijdens een huldiging terug in de kapel geplaatst door Kardinaal Godfried Danneels.

Eén van nazaten speelt rol van Vicca

Het eerste deel van de ommegang is de uitbeelding van de historische evocatie: Generaal Vicca trekt terug Wever in met zijn troepen, ook de geuzen en een hagenpreek zullen niet ontbreken. Weetje: één van de nazaten zal generaal Vicca uitbeelden! Daarna komt er een eerbetoon aan Maria met 5 taferelen uit haar leven, en Maria gezien door de ogen van de mensen als; Onze Lieve Vrouw van de vrede, van smarten, moeder van het gezin, moeder van barmhartigheid en van de zieken. Tot slot komt het beeldje van Maria uit de 16e eeuw en vervolgens het heilige sacrament. Tussendoor wordt het geheel opgeluisterd met vendelzwaaiers, vlaggenparades en volksdansen, zangkoor en de harmonie. Aan de kapel volgen er nog kleine opvoeringen, gezang en toespraken. In de stoet lopen ongeveer een 300-tal figuranten. Na dit alles is er in de grote tent achter de kapel een grote BBQ (kaarten enkel in voorverkoop), er wordt gezorgd voor een hapje en koele dranken, ijskar, springkastelen en een muzikale omlijsting.

Praktisch

De stoet vertrekt om 14 uur in de Butschovestraat om dan via de Torenstraat (richting Vissenaken) en de Solveldweg – Steenbergestraat naar de Heinkensberg te gaan. Het centrum van Wever zal volledig afgesloten zijn. Je kan het evenement best bereiken via Grotestraat-Steenbergestraat of Pamelenstraat-Steenbergestraat waar er parkeerplaats voorzien is aan Hangaar 44 (Steenbergestraat 44, Glabbeek). Er zal gratis vervoer zijn tot aan de toegangsweg Heinkensberg. Rolstoelgebruikers kunnen parkeren op deel Steenbergestraat vanuit Glabbeek. Voor en na de stoet zijn er kleine shuttles (3) die tot aan de kapel zullen rijden.

Alle informatie rond de feestelijkheden: www.kerkglabbeek.be/450jaar

