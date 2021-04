38 Horeca-uitbaters over heropening terrassen: “Het valt af te wachten of het rendabel is”

MORTSEL Project Lepelhof mogelijk weer enkele jaren vertraagd: De Ideale Woning moet nieuwe omgevings­ver­gun­ning aanvragen

17:14 Over welke vorm het Lepelhof moet aannemen, wordt al jaren gediscussieerd. Over dat het sociaal woonproject zo snel mogelijk gezet moet worden, is er minder wrevel. Daarom bleken alle partijen opgezet dat het project vorige maand opnieuw in een stroomversnelling kwam. Maar helaas, sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning moet een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen en als de buren opnieuw bezwaar aantekenen duurt het mogelijk weer jaren voor de eerste spade gestoken kan worden.