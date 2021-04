38 horeca-uitbaters over heropening terrassen: "De vooropgestelde datum is een zoethoudertje”

Brugge/Beernem/Kortrijk Man schopt verpleger in psychiatri­sche instelling en slaat caféganger dubbele kaakbeen­breuk

16:29 Een 26-jarige vechtersbaas uit Kortrijk riskeert in de Brugse rechtbank één jaar cel voor vier feiten van opzettelijke slagen en verwondingen. De Fransman A.A. schopte onder meer een verpleger in de psychiatrische instelling Sint-Amandus in Beernem en sloeg een caféganger in Brugge een dubbele kaakbeenbreuk.