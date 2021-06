21 originele dagtrips in Vlaanderen: van volksspelen in Poperinge tot sprookjestaferelen in Voeren

Halle Atletiek­club OEH rouwt om Henri Lenoir (89) die in 2018 nog wereldkam­pi­oen werd: “We gaan zijn eeuwige glimlach missen”

15:49 Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle (OEH) rouwt om de dood van Henri Lenoir (89). De club heeft met de Borlées en andere toppers heel wat kampioenen in huis maar het palmares van Henri was ongeëvenaard. Drie jaar geleden werd hij nog wereldkampioen verspringen. “Maar als mens was hij even goed een bijzonder man”, weet voorzitter Jean-Pierre De Staercke. “We zijn een belangrijk figuur verloren.”