19-jarige vecht voor zijn leven na overval, trouwring na 15 jaar teruggevonden en snuiven ze écht openlijk cocaïne in Antwerpse cafés?: deze zeven verhalen mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Wolven hebben vrijdagnacht in Lommel twee pony’s doodgebeten. Enkele dagen geleden gebeurde hetzelfde in Helchteren. “Eén van de dieren kroop over de grond en voerde een trage doodstrijd. Ik ben er nog niet goed van”, zegt paardenkweker Bart Deferm, die ’s nachts nog zijn weide in liep, maar te laat kwam. De wolven hadden een gat gegraven onder de omheining. “Zelfs stroomdraad hield ze niet tegen.”

Volledig scherm Marc Moerman met zijn zoontje op de arm. © rv

2. Hij vertrok eind vorig jaar naar Marokko om zijn ontvoerd zoontje terug te halen. Negen maanden later zit Bruggeling Marc Moerman (58) er zélf in de gevangenis. Afgelopen week is hij veroordeeld tot acht jaar cel, nadat zijn ex-vrouw klacht heeft ingediend voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter en -zoon én hun gemeenschappelijk zoontje. De man zelf schreeuwt zijn onschuld uit. “De medische attesten, opgesteld door Marokkaanse wetsdokters, bewijzen dat het leugens zijn. Maar het is woord tegen woord”, zucht zijn zus. Justitieminister Van Quickenborne volgt de zaak intussen op.

Volledig scherm Jongeren op het Marnixplein. © Klaas De Scheirder

3. “Op het Zuid in Antwerpen wordt coke tegenwoordig zelfs gesnoven op de terrassen van bepaalde cafés. Daar moeten obers soms tot drie keer op een avond tegen klanten zeggen: ‘Willen jullie dat alstublieft niet in het openbaar doen?’”, zei een Vlaamse topadvocaat in onze krant. Tijd om die straffe uitspraak op de proef te stellen en zelf post te vatten in de cafés op het Zuid.

Volledig scherm Heloïse en Marie wonen in het Duivelsteen. © Wannes Nimmegeers

4. Heel wat Gentenaars hebben een woning om U tegen te zeggen, maar Marie en Heloïse kunnen pas echt uitpakken met hun stulp. De zussen wonen ín het Duivelsteen in Gent – niet naast, niet rechtover, maar echt ín het eeuwenoude kasteel aan de Reep. “De ramen wassen, dat is monnikenwerk”, grappen ze. “Maar we wonen hier doodgraag.”

Volledig scherm En of Danny blij is met de trouwring die hij 15 jaar geleden verloor tijdens de geboorte van twee kalfjes op de boerderij. © RV

5. Bijzonder verhaal in Middelkerke: daar is de trouwring van Joke Struye en Danny Verstegen na 15 jaar teruggevonden. In 2007 verloor Danny het kleinood tijdens de geboorte van twee vaarskalfjes op hun boerderij Cuylehoeve. Sindsdien ontbrak elk spoor, tot vrienden Peter Mommerency en Danny Servaes met hun metaaldetector dit weekend toevallig de ring terugvonden. “Hoe mooi kan het leven zijn”, straalt het echtpaar.

Volledig scherm Cuwan ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij een schedeltrauma opliep bij een diefstal met geweld. © rv

6. Het slachtoffer van de straatoverval aan de Houtbriel in Sint-Niklaas verkeert nog altijd in kritieke toestand. Cuwan Akbabatunguz (19) werd door twee leeftijdsgenoten aangevallen na een avondje stappen. “Cuwan liep daarbij een zwaar schedeltrauma op”, vertelt zus Danita. “Waarom hij werd geviseerd, is ook voor ons nog een raadsel.” Volgens de vader van Cuwan is de kans klein dat zijn zoon het gaat halen.

Volledig scherm Wouter Smet (links). © BELGA

7. “Ik wil altijd het onderste uit de kan halen voor mijn cliënt.” In de 19 jaar dat hij aan de balie zit, heeft Wouter Smet (42) al in heel wat straffe dossiers gepleit. Dat doet hij steevast vol vuur, maar ook vol menselijkheid. “Met een man die zijn echtgenote van het leven beroofde, ga ik nog elk jaar iets eten. Hij heeft nog steeds enorm veel spijt over wat daar is gebeurd.”

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.