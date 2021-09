17-jarige verdacht van diefstal en verwaarlozing van tientallen paarden: “Hij overtuigde mensen voor hun paarden te zullen zorgen, maar deed het tegendeel.”

Wevelgem Kapot achter­licht breekt zwalpende zeventiger zuur op: 3 maanden rijverbod en alcohol­slot

28 september Een kapot achterlicht heeft een 70-jarige automobilist in Wevelgem de das omgedaan. Bij de controle die volgde, bleek hij meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat was niet voor het eerst. Ondanks een smeekbede gaf de politierechter in Kortrijk hem een boete van 2.400 euro, 3 maanden rijverbod en moet hij één jaar lang een alcoholslot in zijn auto installeren.