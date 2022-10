105 tips voor een spannende Halloween in heel Vlaanderen: van griezelzwemmen tot een behekste carwash

Halloween staat voor de deur en dus komen de monsters en geesten weer tot leven. Heb jij al een idee hoe je de griezeligste dag van het jaar gaat vieren? Wij maken je wegwijs in het ruime aanbod met maar liefst 105 angstaanjagende (maar ook leuke) activiteiten in heel Vlaanderen. Van een spokentocht in Mol tot een Halloweenparty in Waregem: hier bibber jij dit jaar uit je vel.

ANTWERPEN

Antwerpen-centrum: Halloweenwandeling

Zin in een griezelwandeling voor het hele gezin? De gidsen van ‘Me Lou deur ‘t stad’ nemen je graag mee op een sfeerwandeling die start op het Hendrik Consienceplein. In het sappig Antwerps dialect of in het algemeen Nederlands vertellen ze spannende verhalen rond het thema Halloween. Jong en oud is welkom voor een avond die ze nooit meer zullen vergeten! De wandeling duurt drie uur en kost 18 euro per persoon.

Waar? Hendrik Consienceplein

Wanneer? Vrijdag 28 oktober 2022 van 19 tot 21 uur

Meer info en inschrijven kan hier.

Mol: Spokentocht

Volledig scherm Spookje Boe heeft jouw hulp nodig. © Toerisme Mol

Het spookt in Rauw! Heb jij thuis een dappere spokenjager van minstens 7 jaar? Trek dan je wandelschoenen aan en ga samen op pad, want Spook Boe heeft jouw hulp nodig om de schat die in het oude spookhuis verborgen ligt te veroveren. Deze leuke, gratis halloweentocht start aan de kerk van Rauw in de Pastorijstraat en is 3,5 kilometer lang. Onderweg zijn er verschillende spookjes verstopt met een opdracht. Voer je de opdracht goed uit, dan krijg je een cijfer. Alle cijfertjes samen wijzen je de weg naar de schat. Breng daarom naast een goede portie lef ook zeker een deelnameformulier en balpen mee. Het formulier kan je downloaden op www.visitmol.be. Tip: breng eventueel ook een muntstuk van 50 cent mee voor een leuk aandenken achteraf. De tocht is nog alle dagen beschikbaar tot en met 6 november.

Waar? Kerk van Rauw, Pastorijstraat

Wanneer? Beschikbaar tot en met 6 november

Meer info en deelnameformulier vind je hier.

Mechelen: Halloweenboottochtje op de Dijle

Volledig scherm Het boottochtje vertrekt aan de Haverwerf. © David Legreve

Aan de Haverwerf vertrekt op zondagavond 30 en maandagavond 31 oktober elk halfuur een griezelboot met aan boord een gids die je alles vertelt over het ‘duistere Mechelen’. Tijdens een rondvaart van 45 minuten hoor je de verhalen van Watergeest Kludde, Hildegonda, de Heks van de Winket en de Vampier van Muizen. Om de schrik te verdrijven wordt voor iedereen die meevaart een jenevertje (of een fruitsapje) aangeboden. Kom je verkleed, dan krijg je nog een leuke verrassing. Reserveer je plekje via info@bootjesinmechelen.be of op het nummer 0478/08.51.14.

Waar? Vertrek aan de aanlegsteiger op de Haverwerf, 2800 Mechelen

Wanneer? Zondag 30 en maandag 31 oktober 2022 tussen 18 en 21.15 uur

Prijs? 15 euro (volwassenen), 10 euro (kinderen tot 12 jaar)

Meer info vind je hier.

LIMBURG

Hasselt: Griezelzwemmen

Volledig scherm Ter gelegenheid van Halloween wordt zwembad Kapermolen omgetoverd in een 'griezelzwembad'. © Sportdienst Hasselt

We hebben ook een sportieve activiteit voor jullie uitgezocht. Op maandag 31 oktober is het spoken geblazen in stedelijk zwembad Kapermolen. Waterratten van alle leeftijden kunnen zich dan komen onderdompelen in een griezelige halloweensfeer. Je kan er een ‘plonsje’ doen tussen de zombies en andere griezels. Wie echt dapper is, moet zeker eens de ‘spookkamer’ bezoeken. Bij het buitengaan worden bezoekers aan de ‘bloedbar’ getrakteerd op een spuitje cranberrysap.

Waar? Zwembad Kapermolen, Koning Boudewijnlaan 22, 3500 Hasselt

Wanneer? Maandag 31 oktober 2022 van 19 tot 22 uur

Prijs? 3,50 euro

WEST-VLAANDEREN

Knokke-Heist: Griezel Grommetday

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Foto Wannes Nimmegeers

Surfers Paradise organiseert gewoonlijk een Grommetday in de zomer. Nu vindt de eerste editie van de Griezelgrommetday plaats. Verwacht je aan een namiddag vol halloweenactiviteiten: een griezelfilm kijken, luisteren naar enge verhalen en je laten omtoveren tot een horrorfiguur door een grime. Daarbovenop is er een Best Dressed Award. Het kind met de origineelste griezeloutfit gaat naar huis met een gratis summercamp voucher voor de zomer van 2023.

Waar? Surfers Paradise, Zeedijk-Het Zoute, Knokke-Heist

Wanneer? Zondag 30 oktober van 14 tot 17.30 uur

Meer info vind je hier.

Sint-Idelsbald: Halloweendoolhof

Het Halloweendoolhof is er ook dit jaar weer. Je kan maar liefst twee weken griezelen op het strand van Sint-Idesbald. Wie het doolhof durft te betreden, waagt zich aan ontmoetingen met de meest duistere wezens uit de zee. Je komt er terecht in een onderwaterwereld vol piratenskeletten, slangenkooien en octopustentakels. Tijdens de afterdarksessies jagen live-acteurs je de stuipen op het lijf. Durf jij het aan? Toegang kost 6 euro.

Waar? Het strand van Sint-Idesbald

Wanneer? Van 22 oktober tot 6 november

Meer info vind je hier.

Roeselare: Haunted carwash

Volledig scherm Griezelen voor, tijdens en na een carwash in De Wasbeer in Roeselare. © Maxime Petit

De Wasbeer opent voor het tweede jaar hun haunted carwash. Dit jaar kun je zelfs twee dagen na elkaar sidderen en beven. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober zal je uur geconfronteerd worden met horrorlegendes Michael Myers, Malificent, Cousin Itt uit The Adams Family, een weerwolf, heksen, een duivelse non en een enge tweeling. Voor de haunted carwash zijn 240 tickets beschikbaar: 120 voor vrijdag en evenveel voor de zaterdag. Een ticket kost 22,50 euro.

Waar? Oostnieuwkerksesteenweg 138, Roeselare

Wanneer? Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober tussen 18 en 22 uur

Meer info en tickets vind je hier en hier.

Waregem: Halloweenparty

Ook op Halloween worden er tot in de vroege uurtjes beats gedraaid. Dus smeer je dansbenen in en zak op 29 oktober af naar VC Poincare in Waregem voor een onvergetelijk feest. Kom zeker verkleed, want dan krijg je een gratis drankje. De toegang is volledig gratis.

Waar? VC Poincaré, Stormestraat 131/18, Waregem

Wanneer? Zaterdag 29 oktober vanaf 20 uur

Meer info vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Gent: Hogwarts Villain Edition

Volledig scherm Hogwarts Villain Edition in Gent. © Compagnie Amai

Een verlaten kasteel dat vroeger nog diende als gevangenis en krankzinnigengesticht: de ideale setting voor een angstaanjagende avond. Op 27 oktober beleef je in het dertiende-eeuwse kasteel Geraard de Duivelsteen de ‘Hogwarts Villain Edition’. De avond start met een rondleiding door een Hogwarts-omgeving waar het kwade alles heeft overgenomen. Daarna kan je kijken naar een improvisatieshow, gespeeld door Compagnie Amai, een improvisatiegroep uit Gent die al heel wat grote producties op zijn naam heeft staan.

Waar? Duivelsteen, Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent

Wanneer? 27 oktober van 19 tot 21 uur

Prijs? 14 euro

Meer info vind je hier.

Assenede: Puzzelkampioenschap in Halloweenthema

Hou jij van puzzelen? Schrijf je dan samen in met je gezin of vrienden voor het puzzelkampioenschap in Assenede. Per groepje wordt een puzzel verdeeld. Wie hem het snelst kan vervolledigen, wordt de puzzelkampioen. Achteraf mag je de unieke puzzel mee naar huis nemen. De wedstrijd staat volledig in het teken van Halloween. Het team dat het griezeligst verkleed komt deelnemen, kan een extra prijsje verdienen!

Waar? Lokaal dienstencentrum De Piramiden, Moestuinstraat 22 , 9960 Assenede

Wanneer? Zaterdag 29 oktober van 19 tot 21 uur

Prijs? Per team betaal je 15 euro, of 10 euro wanneer minstens één persoon van het team lid is van de Gezinsbond.

Geraardsbergen: Spookademie

Volledig scherm Kunstacademie Geraardsbergen © Frank Eeckhout

Op donderdag 27 oktober wordt de Kunstacademie getransformeerd in een heus griezelhuis. Je kan kiezen tussen tien verschillende parcours die jou en je gezelschap ongetwijfeld doen huiveren. Na een van de leuke parcours geniet je van een welverdiend drankje om weer tot rust te komen, als je nog durft tenminste.

Waar? Kunstacademie (Grotestraat 20 A) in Geraardsbergen

Wanneer? Donderdag 27 oktober van 18.30 tot 21 uur

Meer info vind je hier.

Lokeren: Halloweentocht doorheen Bospark

Deze allereerste halloweentocht doorheen het Bospark is een samenwerking tussen vzw Wijkbestuur Bospark, BoS Eetcafé en de Sinfra’s. Je kan kiezen tussen een kindvriendelijke tocht van 17 tot 18.45 uur en een tocht voor volwassenen van 19 tot 20.45 uur. Onderweg kan je genieten van een lekker warm kopje pompoensoep of chocomelk, een hamburg en een pannenkoek of glühwein. Vooraf inschrijven is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar onderstaand adres. Je kan je nog inschrijven tot en met dinsdag 25 oktober.

Waar? Wijklokaal Bospark (Nachtegaallaan 30) in Lokeren

Wanneer? Maandag 31 oktober van 17 tot 21 uur

Meer info vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Kortenberg: Een spannende speurtocht

In Kortenberg kan je op de avond van Halloween terecht in de bibliotheek. Op dat moment spookt daar van alles rond. Kinderen met stalen zenuwen en veel durf mogen zich er mengen tussen het gespuis voor een spannende speurtocht. Je gaat er op zoek naar een aantal opdrachten die je tot een goed einde moet brengen. Maar het is wel opletten geblazen, want ergens in het gebouw loopt ook een plaaggeest rond. Die wil je speurtocht saboteren. De medewerkers van de bib geven mee dat je voor deze activiteit wel al een beetje moet kunnen lezen. Daarnaast raden ze ook aan om in het wit te komen, want de bib is volledig verlicht met blacklights.

Waar? Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg

Wanneer? Maandag 31 oktober, van 19 tot 21.30 uur

Prijs? Gratis (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

Vilvoorde: Halloween-filmmarathon

Halloween zonder griezel- en horrorfilms? Dat zou geen geslaagde avond zijn. Bij CC Het Bolwerk in Vilvoorde programmeren ze op 31 oktober maar liefst drie enge films na elkaar, telkens voor een andere doelgroep. De filmmarathon gaat al om 15 uur van start met ‘Monster Family 2’. Die film is geschikt voor kijkertjes vanaf 6 jaar. Om 17.30 uur kan je dan weer gaan kijken naar ‘De Gebroeders Schimm’. Die griezelfilm zou het publiek vanaf 9 jaar moeten bekoren. Voor het echte werk moet je wachten tot 20.30 uur. Dan kunnen de grote mensen afzakken naar het cultureel centrum voor een portie echte horror. Met ‘The Black Phone’ huiver je immers van de eerste tot de laatste minuut.

Waar? Bolwerkstraat 17, Vilvoorde

Wanneer? Maandag 31 oktober, om 15 uur, 17.30 uur en 20.30 uur

Prijs? 5 of 6 euro (reserveren verplicht)

Meer info vind je hier.

