1 SEPTEMBER IN BEELD. Met een bubbelfeestje, een corona-piñata en een blik superhelden: 1,2 miljoen leerlingen halen lééfachterstand in

Terug naar schoolGeen les op afstand, geen afstand tout court, geen mondmaskers. Vandaag trekken 1,2 miljoen leerlingen opnieuw ‘old school’ naar school. Er is leerachterstand in te halen, maar ook lééfachterstand. Want nog voor het eerste belsignaal werd het al duidelijk dat de leerlingen dan wel hun lessen gemist hebben, maar toch vooral elkaar. En dus mocht dat hartelijke weerzien op vele soms splinternieuwe (speel)plaatsen dan ook een feestelijk kantje krijgen. Er werden verkleedpartijen georganiseerd, gedanst en geknuffeld dat het een lieve lust was. In Aalst werd een corona-piñata vakkundig stuk gemept.

Oost-Vlaanderen

In het Aalsterse Sint-Jozefscollege werd professioneel afgerekend met het coronavirus door er op los te meppen. Elk kind mocht er met een baseballknuppel een corona-piñata stuk meppen.

Volledig scherm Corona kreeg ervan langs op SJC Pontstraat. © RLA

Minister Ben Weyts (N-VA) bracht een bezoek aan de GO! Daltonschool in Merelbeke in het kader van de digisprong. Vlaanderen investeert immers 375 miljoen euro in de aankoop van laptops, tablets en andere materiaal om het onderwijs te digitaliseren.

Volledig scherm Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts op bezoek in de Daltonschool van Merelbeke. © BELGA

De kinderen van de Vrije Basisschool Sint-Denijs in Kalken zitten helemaal in het nieuw. Niet alleen kunnen ze vanaf nu ravotten op een gloednieuwe speelplaats, de oudere leerlingen ontvingen ook een eigen chromebook.

Volledig scherm Nieuwe speelplaats en chromebooks op vrije basisschool Sint-Denijs in Kalken. © Didier Verbaere

De dag begon vroeg in het atheneum van Ronse, en met een opvallende ‘leerling’. Premier Alexander De Croo keerde nog eens terug naar de gebouwen waar hij zijn vorming kreeg, en die nu de naam Da Vinci Campus Ronse dragen. Het eerste lesuurtje liet De Croo wel schieten voor een zitje bij Joe fm-stemmen Anke Buckinx en Sven Ornelis. Of hij een modelleerling was, wilden zij wel eens weten. “Goh, we hebben in de les geschiedenis toch regelmatig het kot op stelten gezet”, bekende medeleerling Patrick. “Op een gegeven moment liepen de nullen gevaarlijk hoog op.”

Volledig scherm Nog geen 7 uur en al op post in zijn vroegere school. Premier De Croo warmt op voor de radio-uitzending. © GEDR

Geen radiostudio in de Wetterse Sint-Gertrudisbasisschool. Bubbels waren er wel, maar die hadden even niets meer met corona te maken. Nog in Wetteren startte Leefschool Eureka met een gezonde picknick

Volledig scherm Symbolisch: leerlingen blazen bubbels in de Sint-Gertrudisbasisschool in Wetteren. © Didier Verbaere

Reizen tijdens de coronaperiode was niet evident. Maar die tijd is voorbij. De leerlingen van het Oosterzeelse De Klaver werden dan ook door heuse hostessen ontvangen om hun schoolreis aan te vatten.

Volledig scherm Inchecken voor het nieuwe schooljaar in De Klaver. © Didier Verbaere

Terug naar school betekende voor heel wat leerlingen opnieuw het schooluniform uit de kast halen en afstoffen. Zo ook in het Gentse Sint-Bavo, terwijl de collega’s van Nieuwen Bosch voor het eerst in persoonlijke kledij naar school mochten. “Het leukste aan het nieuwe schooljaar is de mondmaskers die wegvallen in de klas”, klinkt het bij Elodie Bouwens en Barbara Voordeckers, tweedejaars aan Sint-Bavo.

Volledig scherm Barbara Voordecker en Elodie Bouwens, tweedejaars. © Jill Dhondt

Aan de schoolpoort van de buitengewone basisschool De Veerboot in Astene werden dan weer enkele superhelden gespot, eveneens in uniform. Ook een verkleedpartij in de Ninoofse Lettertuin, waar de schoolpoort werd omgetoverd tot circuspoort, inclusief circuspersonages.

Volledig scherm NINOVE - De leerlingen van basisschool De Lettertuin stappen het nieuwe schooljaar binnen door de circuspoort. © Claudia Van den Houte

Volop actie in de Buggenhoutse deelgemeente Opdorp, waar de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Pupil in een ‘waterkermis’ terechtkwamen.

Volledig scherm 20210901 Buggenhout Foto Geert De Rycke Eerste schooldag - Terug naar school Gemeenteschool De Pupil houdt waterkermis met waterspelletjes. Dries, Opdorp © Geert De Rycke

In het kleinste schooltje van Brakel, Valkenberg, werd al meteen aan leesbevordering gedaan. Marijn ‘Balthazar Boma’ De Valck kwam er een verhaaltje voorlezen.

Volledig scherm Eerste schoodag - Terug naar school - 1 spetember - onderwijs - Marijn Devalck beozket kleinste schooltje van Brakel en leest er een verhaaltje voor © Foto Ronny De Coster

Antwerpen

Veel muziek in Campos in Turnhout, de vroegere Sport- en Handelsschool, waar Metejoor de leerlingen trakteerde op een optreden. De zanger was er tot vorig schooljaar actief als leerlingenbegeleider.

Volledig scherm Metejoor zakte af naar Campos in Turnhout voor een optreden voor de leerlingen © Facebook Campos Turnhout

De natuur staat centraal in Daltonschool Het Leerlabo in Westerlo, inclusief een gloednieuwe buitenklas, een moestuin en een dierenverblijf met twee kippetjes.

Volledig scherm De moestuin valt duidelijk in de smaak bij de leerlingen. © RV

In de Sint-Niklaasschool in Leest was de vakantie nog niet helemaal voorbij. Leerlingen konden er hun tenten opslaan voor een spannend schoolbegin. Nog in Leest offerde juf Evi een deel van haar schoolvakantie op om haar klasje in De Spiegel volledig onder handen te nemen.

Volledig scherm LEEST Eerste schooldag op de Sint-Niklaasschool. De leerlingen schrijven hun naam op een tent, de leerkrachten vertrekken op een kampeertrip. © David Legreve

Weinig traantjes, maar vooral veel lachende gezichtjes in de Sint-Elisabethschool in Zoersel.

Volledig scherm 1 september op de Sint-Elisabethschool. Zoé heeft er duidelijk zin in. Ze poseert met veel plezier aan de schoolpoort met haar papa Fred © emz

Gemengde gevoelens bij basisschool ‘t Klavertje in Noorderwijk bij Herentals, waar dit het eerste schooljaar is zonder zorgjuf Mieke die vorig jaar werd vermoord.

Volledig scherm De moord op zorgjuf Mieke Verlinden blijft volgens directeur Guy Verrezen hét gespreksonderwerp in 't Klavertje. © Jurgen Gyselings - VTM

Vlaams-Brabant

Spannend werd het al helemaal in Vilvoorde, waar 1 september niet alleen de eerste schooldag was voor leerkrachten en leerlingen, maar voor de school Tangram zelf. Voorlopig nog in containers, maar over enkele maanden in een complete nieuwbouw.

Volledig scherm Directeur: Greet Vermaelen - GO! Tangram is een nieuwe school in Vilvoorde die vandaag voor het eerst haar leerlingen en team ontvangt op 1 september © Marc Baert

Veiligheid voorop in Halle waar kindermascotte Basiel vanaf nu aan de slag gaat als toezichter aan alle schoolpoorten.

Volledig scherm Kindermascotte Basiel waakt voortaan ook aan de schoolpoorten in Halle. De primeur was voor de lagere school van Don Bosco langs de Lenniksesteenweg. © Bart Kerckhoven

Geen opening van het schooljaar zonder danspartij, dachten ze zowel in de Gemeentelijke Basisschool van Tervuren als in De Springveer in Alsemberg, waar zowel leerkrachten als leerlingen zich al in het zweet dansten. Zweet was er eveneens bij leerlingen van enkele secundaire scholen uit Zaventem. Door een ongeval kon de bus niet tot aan de schoolpoorten rijden en moesten de laatste kilometers noodgedwongen te voet werden afgelegd.

Volledig scherm De leerlingen moesten de laatste kilometer tot aan hun school te voet afleggen omdat de Lijnbus geblokkeerd zat door een ongeval. © rv

West-Vlaanderen

Zoals in vele andere scholen waren ze ook in het Lyceum in Ieper de mondmaskers grondig beu.

Volledig scherm Eerste schooldag aan het Lyceum in Ieper. © Christophe Maertens

In Kortrijk werd het nieuwe schooljaar ingeluid met een knaller. In het Don Boscocollege kon elke leerling een plaat aanvragen in de openluchtstudio, terwijl in Het Open Groene in Marke elke leerkracht en scholier in feestkledij naar school kwam. Ook in De Dobbelsteen in Heule zagen de outfits er net iets anders uit dan anders.

Volledig scherm De Dobbelsteen Heule © Henk Deleu

De kinderen van de GO! basisschool De Vierboete in Nieuwpoort keken dan weer raar op toen ze hun juf of meester plots als sprookjesfiguur over de rode loper zagen lopen. “We willen zo onze leerlingen stimuleren om te lezen”, klinkt het.

Limburg

Kersvers directrice Iris Leyssens (38) heeft nog net wat meer schoolkriebels dan haar leerkrachten en leerlingen. Zij begint als zij-instromer aan haar gloednieuwe functie als directrice van twee Tongerse lagere scholen. Haar job bij Delhaize liet ze ervoor links liggen.

Volledig scherm De eerste schooldag in Jeugdland Tongeren. Kersverse directrice Iris Leyssens. © Karolien Coenen

In Lanaken geraakte internaat Caritat net op tijd hersteld nadat er in juni een dakbrand uitbrak.

Volledig scherm Deze kamer van het internaat Caritat liep in juni het meeste schade op na de dakbrand aan het jongenspaviljoen. © RV