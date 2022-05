1.500 fietsers geven fietsbelconcert op Grote Markt voor meer verkeersveiligheid: “Krachtig signaal én Belgisch record”

Moerbeke Wereldver­maar­de paardenkli­niek De Bosdreef stapt in huwelijks­boot­je met Limburgse evenknie Equitom: “Samen 200 paarden behandelen per dag”

Van over de hele wereld vinden eigenaars van paarden de weg naar dierenkliniek de Bosdreef in Moerbeke. De Bosdreef bundelt nu de krachten met de Limburgse paardenkliniek Equitom in de Equine Care Group. “Met deze fusie willen we het niveau van de medische zorgen en dienstverlening nog verbeteren”, zegt CEO Tom Mariën.

16:22