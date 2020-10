“We doen zoveel inspanningen en toch worden wij gestraft”: cafébazen boos om vervroegd sluitingsuur Het Laatste Nieuws

07 oktober 2020

18u14 0 Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit-sp.a) waarschuwt dat cafés hotspots van besmettingen zijn. Daarom zijn er opnieuw strengere coronamaatregelen vanaf 9 oktober. Dat komt hard aan bij de vele cafés in ons land. Niet alleen het vroegere sluitingsuur om 23 uur is een doorn in het oog, ook het verkleinen van de bubbel kan op weinig begrip rekenen. “Een ramp en bovendien oneerlijk”, zeggen de cafébazen. Wij contacteerden heel wat cafébazen in heel Vlaanderen en lieten ze hun ongezouten mening geven.

Philippe Vandenabeele, uitbater van Café Pick op de Eiermarkt in Brugge begrijpt niet dat bij de verscherpte maatregelen alweer de cafés worden geviseerd. “We doen allemaal fikse inspanningen om alles veilig te laten verlopen”, zegt Philippe. “De cafés hebben het al zo moeilijk in deze tijden en veel uitbaters, waaronder mezelf, draaien nu al verlies en moeten bijleggen. De vervroegde sluiting is een ramp.”

Oneerlijke behandeling

Mario Corten (50), uitbater van café ‘Onder de Toren’ in Rillaar, vindt de maatregelen vooral oneerlijk. “Moeten wij nu boeten voor hetgeen zich, onder andere, in Brussel afspeelt? In onze regio zijn er amper besmettingen. Dit is zo oneerlijk, velen gaan hieraan kapot gaan.” Het gevoel onheus behandeld te worden lijkt de algemene teneur te zijn. Ook Mathieu Delberghe van ’t Paleitje aan het Justitiepaleis in Kortrijk heeft een wrang gevoel: “We werkten de voorbije maanden goed en altijd volgens de regels, maar toch worden we weer afgestraft. We voelen ons geviseerd. De regering ziet ons als slechtste leerling van de klas, terwijl dat niet zo is. Afwachten of het nog financieel haalbaar is met de nieuwe maatregelen.”

In Aarschot, in café De Knoet, is uitbater Benoit Tesse allesbehalve blij met de nieuwe maatregelen: “Natuurlijk is dit geen prettig nieuws. Ze zouden in Brussel beter eens nadenken. En trouwens, als ze het daar blijkbaar ook niet weten, hoe moeten wij dan nog kunnen volgen? Maar we zullen sluiten op het uur dat het moet.”

“Ik heb redelijk gevloekt ja”, bekent Ran Van Ongevalle. De bartender opende cocktailbar Bar Ran vlak na de lockdown in Brugge samen met zijn echtgenote Janah. Nu worden ze opnieuw getroffen. “Het voelt oneerlijk aan”, zegt Ran. “Wij doen minstens evenveel moeite als restaurants om alles veilig te laten verlopen, maar toch worden alleen de cafés gestraft ... Het wordt voor ons allemaal een héél zware periode. Ik hou vooral mijn hart vast dat we niet naar een scenario evolueren waarin we tijdelijk volledig moeten sluiten.”

“Zijn wij wel een besmettingshaard?”

Daar bovenop heerst er twijfel over het nut van de maatregelen. Dieter D’Alwein van De Labberleute in Aalbeke is gedegouteerd: “Door ons te verplichten om te sluiten om 23 uur, maak je het alleen maar erger. De mensen gaan elders samenkomen om iets te drinken, zonder controle. Ik wil wel eens de bewijzen zien, dat cafés hotspots van besmettingen zijn. Want ik stel mij daar vragen bij. Toen de coronacijfers midden juli nog heel goed waren, waren de cafés ook al weken open. En plots is het toch weer onze schuld.”

De maatregelen zijn eveneens een klap in het gezicht van Filip Vanhee, zaakvoerder van café Djings langs de Beversesteenweg. “Het is gewoon niet logisch”, foetert hij. “Ik heb sinds die beslissing contact opgenomen met verschillende collega’s uit Roeselare. Niemand heeft tot nu toe de vraag gekregen om z’n registratieformulieren door te spelen. In tegenstelling tot de berichten dat de cafés broeihaarden zijn van corona toont dit aan dat er in de Roeselaarse cafés geen sprake is van besmettingen. Zouden ze niet beter stad per stad overgaan tot dergelijke strengere maatregelen?”

Verschil met restaurants

Het contrast tussen de maatregelen voor restaurants en voor cafés is ook een punt van frustratie voor vele uitbaters. “Dat het op restaurants wel nog tot 1 uur mag begrijp ik niet. Wij doen ook ons best. Normaal zijn we open vanaf 9 uur ‘s morgens, maar wellicht vervroegen we dat naar 8 uur. We moeten iets doen,” zegt Dieter Janssens van De Kiste in Tielt.

“Het wringt wel een beetje. Net als vele anderen vrees ik dat iedereen zich na 23 uur gewoon gaat verplaatsen naar eethuizen om verder te drinken”, aldus Walter Peeters (57) van café ’t Vermoeden in Westmalle. “Je kan dus in een brasserie gewoon een garnaalkroketje gaan eten en de hele avond tot 1 uur blijven zitten”, vult Ben Lelie (45) van café bBs in Brasschaat verontwaardigd aan.

Sander Duboccage van café De Bras neemt geen blad voor de mond. “Het is belachelijk”, aldus Sander. “Voor restaurants verandert er niks, maar met die bende waarmee je iets gaat eten, zou je dan plots niet meer op café mogen om iets te drinken? Onbegrijpelijk. De cafés delen opnieuw zwaar in de klappen. Ze maken ons helemaal dood.”

Omschakelen?

Omschakelen naar een restaurant om zo langer te kunnen open blijven ziet Benoit Tesse van café De Knoet in Aarschot niet zitten, ook al heeft hij een keuken. “Je moet al 50% van je omzet draaien met eten vooraleer je een restaurant kan worden genoemd. Bovendien is dit een café en ik wil een café blijven.”

We zijn altijd een café geweest waar je iets kunt drinken en dat gaan we blijven ook. Restaurant spelen is niet haalbaar. Henk Boucquez van Eetcafé Wolf in Lichtervelde

Henk Boucquez van Eetcafé Wolf in Lichtervelde stond wat dat betreft voor een moeilijke keuze. “Strikt genomen hebben we alles in huis om als restaurant te kunnen werken en tot 1 uur open te blijven”, zegt Henk, die zich informeerde bij Horeca Vlaanderen. “We hebben een btw-kassa en zijn aangesloten bij het FAVV, maar we hebben beslist ons niet als restaurant te profileren. We zijn altijd een café geweest waar je iets kunt drinken en dat gaan we blijven ook. Als we restaurant zouden spelen dan moeten we de klanten verplicht laten reserveren en moeten we iedereen die louter iets wil komen drinken de deur wijzen. Dat is niet haalbaar, dus om 23 uur sluiten we. Maar het is een heel domme regel.”

De jongerenkroeg Kokomo City in Hoogstraten zal vanaf vrijdag openen als pop-up Kokomo Burger Bar. Ze zullen de keuken ook openhouden tot middernacht en net als andere brasserieën en restaurants om 1 uur de deuren sluiten. “We wilden er in november mee starten, maar voeren het nu versneld door wegens de nieuwe coronaregels”, zegt medezaakvoerder Perry van de Mosselaar. Afgelopen zomer heeft Kokomo ook al eetavonden georganiseerd en wettelijk hebben ze ook alle vergunningen.

Solidariteit

Adam Meysman (36), uitbater van restaurants De Oorzaak en The New Parnasse in Asse, zal voortaan ook de deuren om 23 uur sluiten. Nochtans vallen beide zaken niet onder de nieuwe coronaregels, aangezien er eten geserveerd wordt. “Maar het is niet de bedoeling dat ik nog twee uur mensen drank serveer terwijl café-uitbaters die inkomsten dan mislopen”, zegt hij. De uitbater plaatste het bericht alvast op de Facebook-pagina’s van beide zaken. “En we worden overladen met reacties”, klinkt het. “Ook van café-uitbaters. Dat is fijn, maar dat was onze bedoeling niet. Het zet mensen blijkbaar wel aan het denken want onze collega’s van het Burgerhuis hebben intussen ook aangekondigd dat ze om 23 uur de deuren zullen sluiten.”

Omzetverlies

Het omzetverlies is een zoveelste dreun voor de horeca. Net zoals veel van zijn collega’s ziet Vincent De Jaegher van café De Kelk in Brugge zijn twee beste uren van de avond wegvallen. “Tussen 23 en 1 uur draai ik de beste omzet. Daar moet ik geen tekening bij maken.” Volgens hem maakt een virus geen onderscheid tussen cafégangers en mensen die op restaurant gaan. “Dezelfde acht mensen die hier een aperitief genieten, gaan samen ook op restaurant. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk dat we niet over dezelfde kam geschoren worden.”

Alain Poot van café Het Dertiende Gebod op de Grote markt in Vilvoorde en zijn overburen van The Rush zien de donkere wolken al hangen. “Als we opnieuw een maand dicht moeten, dat is gewoon een catastrofe. Mochten ze die beslissing donderdag nemen, dan moeten ze een compensatie voorzien. Zo niet, kunnen wij cafébazen het hoofd niet boven water houden.”

Er moet financiële steun komen. Dit is een mokerslag. Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven

De cafébazen in het Meetjesland reageren ontgoocheld op het nieuws dat hun zaak vanaf vrijdag om 23 uur dicht moet. Zowat iedereen vreest dat deze regel in onze regio niets aan de coronacijfers zal veranderen. “Maar we zijn wel de mooiste uren kwijt, want tussen 23 uur en 1 uur ’s nachts werden de meeste pintjes verkocht”, klinkt het.

“Er moet financiële steun komen. Dit is een mokerslag,” laat Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven optekenen in een eerste reactie. “Maandenlang hebben de cafébazen er alles aan gedaan om besmettingen te voorkomen. Handgels voorzien, extra personeel, tafel nauwgezet ontsmetten … En dan plots zo’n maatregel terwijl er geen sprake was van een significante stijging in het aantal besmettingen in de horeca. Nu is die er blijkbaar plots wel … Het is een afstraffing voor onze sector die enorm haar best heeft gedaan in de voorbije moeilijke maanden.”