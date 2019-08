‘Vlijtige Vleermuizenavond’ in Zillebeke Christophe Maertens

19 augustus 2019

12u03 0 Op 31 augustus organiseert de stad Ieper samen met het regionaal landschap en Natuurpunt een avond rond vleermuizen. “Het wordt een avond met veel info, kinderanimatie en een avondexcursie met exclusieve waarnemingen van vleermuizen in het duister”, aldus Lieven Stubbe van de Ieperse milieudienst.

“Net als padden, uilen of spinnen zijn vleermuizen best wel mysterieus”, zegt Lieven Stubbe. “Over vleermuizen bestaan veel misverstanden. Daar willen we als stad, samen met het regionaal landschap en Natuurpunt, iets aan doen.” Op 31 augustus wordt in dat kader een vleermuizenavond georganiseerd met speciale nachtkijkers en detectoren om de diertjes te volgen. “Je hoort en ziet de vleermuizen scheren over het water van de vijver of tussen de bomen op de bermen, terwijl ze jagen op muggen, vliegen, motten en andere kriebelbeestjes”, klinkt het. Vooral kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom. “Ze zullen worden ondergedompeld in een fantasierijke vleermuizenwereld vol verhalen, knutselwerk en spelletjes. Het waarnemen van levende vleermuizen met de batdetector of nachtkijker is ook voor zowel kleine als grote kinderen een heuse belevenis!”

De deelname is gratis, maar de organisatoren vragen om vooraf in te schrijven tegen woensdag 28 augustus. Dat kan door een berichtje te sturen naar

milieu.educatie@ieper.be met vermelding van het aantal deelnemers en aantal kinderen, tussen 6 en 12 jaar. De vleermuizenavond start om 19.30 uur in het O.C. ‘In ’t Riet’ langs de Seelbachdreef in Zillebeke. Op het programma staan lezingen door onder meer Bob Vandendriessche, specialist van Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt.