“Veel meisjes erbij dankzij Nathalie Meskens en Natalia.” Ruimere stek voor boksclub King’s Cobra, en dat blijkt nodig Oude trainingszaal in Sint-Pieters is verlaten voor schoolgebouw van Atheneum Bart Huysentruyt

08 november 2019

07u40 0 De verhuizing van boksclub King’s Cobra van Sint-Pieters naar de sportzaal van het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum is geslaagd. Dat zegt clubverantwoordelijke Sven Byosière, die dankzij de stad en de school een ruimere locatie vond. En dat blijkt nodig. “Vooral meisjes sluiten zich aan, met dank aan boksende BV’s als Nathalie Meskens en Natalia.”

Op hun vorige stek boven een snookerclub waren de zestig vaste boksers van King’s Cobra te klein behuisd en leefden ze ook in onzekerheid over hun toekomst. Maar sinds april zijn ze verhuisd naar de sporthal van het Koninklijk Atheneum in de Annuntiatenstraat. Nochtans stond de clubverantwoordelijke Sven Byosière daar in het begin sceptisch tegenover. “Ik vroeg me af of het wel een goed idee was om een boksclub in een school onder te brengen. Maar de ervaring leert dat we ons hier meteen thuis voelden.”

Ik vroeg me af of het wel een goed idee was om een boksclub in een school onder te brengen. Maar de ervaring leert dat we ons hier meteen thuis voelden Sven Byosière

De club neemt een van de drie zalen in gebruik. Met een nieuwe boksring als extraatje vormen ze bovendien geen obstakel voor de school zelf. “Overdag worden de zalen door de school gebruikt, ’s avonds kunnen we onze boksring uitrollen. In tien minuten staat de ring opgesteld of wordt hij weer afgebroken. Dat is bijzonder handig. Tijdens de zomer kunnen we de ring zelfs makkelijk op de speelplaats zetten, zodat we ook buiten kunnen boksen. Dat is heel aangenaam.”

Veel nieuwe leden

De Brugse club zit in de lift. Dat merkt Byosière heel fel. “De jongste maanden komen er heel veel nieuwe leden bij en dat is te danken aan bekende Vlamingen die zich ook op het boksen hebben gefocust. Ik denk aan Natalia of Nathalie Meskens. Het is dan ook geen toeval dat het vooral meisjes zijn die zich aansluiten. Maar ook onze competitieboksers zijn goed bezig. De nieuwe accommodatie stelt ons in staat om verder te groeien, al moeten we soms ook mensen weigeren omdat we waken over de kwaliteit van trainingen die we willen aanbieden.”

Niet door de hele school

Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) kwam de club donderdag feliciteren met de verhuis én de boksring. Het is dankzij de stad dat de boksclub snel een nieuw onderkomen vond. “Sporten doe je natuurlijk bij voorkeur in goede en aangepaste sportinfrastructuur”, zegt hij. “Een nieuwe boksring geeft een extra dimensie en meer beleving tijdens trainingen. Ik ben heel tevreden dat de stad mee kon helpen om een oplossing voor deze dynamische sportclub te vinden. We sloten immers met het Atheneum een overeenkomst af om de infrastructuur voor schoolsport na schooltijd open te stellen voor sportclubs. De sportzalen zijn rechtstreeks toegankelijk via de Annuntiatenstraat, op die manier hoeven de clubleden niet door het volledige schoolgebouw om tot bij de sportzaal te komen.”