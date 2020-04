Exclusief voor abonnees

“Met kuisvrouw voor klas geraak ik er nog niet”: directeurs krijgen gebouwen klaar, maar of ze voldoende leerkrachten vinden...

Philippe Ghysens

30 april 2020

06u00

Het wordt een huzarenstuk om alle scholen open te krijgen op 15 mei. Maar de meeste zullen er wel in slagen, zo blijkt uit onze rondvraag in 100 Vlaamse basis- en middelbare scholen. Of er voldoende leerkrachten zullen zijn, is voor één op de vier directeurs nog een raadsel.